Santiago Giménez viajará a Surinam para jugar con la Selección Mexicana

Una gran parte de los futbolistas que fueron convocados por Diego Cocca y que militan en el futbol de Europa, viajarán desde el viejo continente a México y aquí esperarán y no formarán parte del grupo que irá a Sudamérica a disputar el juego ante Surinam.

Pero el propio técnico del equipo tricolor ha revelado que dos de ellos sí estarán en dicho país y se trata de Santiago Giménez y Erick Gutiérrez, quienes tomarán un avión directo desde aquella nación hasta el país sudamericano miembro de la Concacaf.

"Confirmo lo de Santi Giménez y Erick Gutiérrez que van directo (a Surinam), hay un viaje directo desde Países Bajos hasta Surinam y era preferible que no vengan acá (a México), que descansen más allá y que vayan directo", reveló el técnico de la Selección Nacional.

Por otro lado, Cocca no quiso dar una idea de cómo jugará sus primeros partidos al frente de la Selección Mexicana, pero sí aseguró que han definido por lo visto recientemente quiénes son los indicados para cada uno de los dos juegos que están en puerta.

"No los conozco, no sé lo que piensan, todos son distintos, no puedo dar un equipo si no han llegado y no sabemos cómo vienen. Con base en eso hemos decidido que estén los mejores para Surinam y los mejores para Jamaica", sentenció el argentino.