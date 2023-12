Santiago Giménez también exhibe a Martino; 'me dijo que estaba dentro del Mundial'

Santiago Giménez, hoy estrella de la Selección Mexicana y el Feyenoord de Países Bajos vivió un momento complicado en su trayectoria al quedar fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Una decisión tomada por el estratega argentino Gerardo Martino, quien decidió convocar a Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori, atacantes que poco pudieron hacer.

Situación de la que habló Giménez, quien en conversación con Hugo Sánchez reveló que Martino le había comentado que estaba dentro de la lista final.

"Me acuerdo una vez que me dijo: ‘Hoy estás por arriba de tal delantero, hoy estás adentro y depende de ti’. Después de esa plática comencé a hacer las cosas bien, pero al final me dejó fuera. No tengo nada contra el 'Tata', al contrario, estoy agradecido porque me dio la confianza cuando tenía 19 años, me llevó a la mayor, no tengo resentimiento con él", compartió.

En ese sentido, el hoy histórico goleador de la Eredivisie, reiteró su deseo de tomar revancha para la Copa del Mundo del 2026, una revancha tras el trago amargo.

"Te soy sincero, fue algo triste para mí, era un Mundial, un sueño, entiendo que hay revanchas y me toca jugar el que viene", finalizó.