Santiago Giménez confiesa que no le gustaría jugar en el América

El delantero mexicano del momento, Santiago Giménez, vive una temporada de ensueño con el Feyenoord de Países Bajos y aunque desconoce dónde será su futuro europeo, sí sabe con certeza algo en su carrera: No jugar en el América.

El surgido de Cruz Azul fue cuestionado en entrevista para TNT Sports, si en algún momento de su carrera jugaría para las Águilas y su respuesta fue contundente: No me gustaría jugar para el América.

Giménez intentó mediar su respuesta y aunque se mantuvo en su postura, explicó el porqué no vestiría la playera azulcrema.

"No, tampoco quiero generar polémica, ni mucho menos, pero creo que como yo veo el futbol si tú eres hincha de un club no vas a jugar con tu clásico rival, así lo veo yo", dijo refiriéndose a su pasado como canterano de La Máquina.

"Pero respeto mucho al Club América, es un equipo muy grande, en lo personal, si me preguntas, no me gustaría jugar ahí", agregó el nacido en Buenos Aires, Argentina.