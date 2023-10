Santa Fe Klan cancela su presentación en Tijuana 'por motivos de salud'

Santa Fe Klan ha tenido que cancelar su presentación en el Tecate Península de Tijuana programada para este sábado siete de octubre, debido a que sufrió una lesión en la mano derecha.

“Qué gacho que me pases cosas así cuando tengo muchas cosas chidas por hacer. No vamos a poder tocar el sábado en Tijuana. Me quebré la mano, acabo de salir de la cirugía, ojalá que todo salga bien”.

Dicha publicación la hace junto a unas imágenes en las que muestra una receta emitida por el Dr. Luis E. Sánchez Gutiérrez del hospital Aranda de la Parra en León, Guanajuato, con fecha del 5 de octubre.

https://www.instagram.com/santa_fe_klan_473/?hl=es&img_index=3

“Nomás me aliviano y seguimos las actividades. A la raza de Tijuana, les prometo ir lo más pronto que se pueda y conseguiré muchos boletos para regalárselos y puedan ir todos a vernos”.

Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del artista, sufrió una fractura diafisaria del quinto metacarpiano derecho, a la que también se le denomina como fractura de boxeador, lesionándose los huevos que unen a los dedos con la muñeca y que sin ellos se pierde movilidad.