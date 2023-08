SANDRA 'MIENTE' EN LA TV

La actriz lagunera, Sandra Destenave, sigue poniendo en alto el nombre de la región gracias a sus destacadas actuaciones en diversos proyectos artísticos.

Recientemente, Sandra estrenó la telenovela, Juego de mentiras, producida por Telemundo y que ya puede verse en la región por medio del canal El Nueve a las 22:00 horas.

En dicho melodrama producido por Rafael Urióstegui; Sandra comparte créditos con Arap Bethke, Altair Jarabo, María Elisa Camargo, Rodrigo Guirao, Cynthia Klitbo y Eduardo Yáñez. Sandra estuvo de visita en La Laguna. Aprovechó para acudir a este diario. Habló sobre Juego de mentiras, sus proyectos y el amor que siente hacia su tierra y su país, ya que en la actualidad radica en Estados Unidos.

´¿Cómo estás?

Muy contenta de haber llegado a mi querido Torreón después de casi cinco semanas viajando por el Sur, Centro, Pacifico y Norte de México. Me he reenamorado de mi nación, de mi gente. Le enseñé a mi hija la riqueza cultural, artesanal y gastronómica que tenemos, además fue un viaje muy especial porque lo llevé a cabo con mis hermanas, sus esposos e hijos y mi mamá.

´Has vuelto a la actuación con Juego de mentiras, ¿Qué tal te sientes con este retorno?

Con una emoción enorme porque hacía ya un par de años que no trabajaba para Telemundo específicamente y también muy nerviosa porque aunque siempre estoy haciendo algo relacionado con el medio como doblaje de voz, comerciales o microteatro; la televisión va a un ritmo tan acelerado que no puedes fallar, son jornadas muy largas, mucho que estudiar, llamados a diario.

"Reorganizar mi vida familiar con todo eso, fue un reto que sí logramos en casa, obviamente con el apoyo incondicional de mi esposo".

´¿Cuál es tu personaje en Juego de mentiras y cómo lo fuiste construyendo?

Se llama "Valeria Guerra", es la hija menor de una familia muy poderosa en California, que tiene una aerolínea. Vuelve a la casa de sus padres después de muchos años de haber huido por algo que no debía realizar y que la llevó a traicionar a su hermana mayor, 'Renata', personaje de Cynthia Klitbo.

"Fue un reto construirlo porque 'Valeria' aparece casi a mitad de la historia, tuve muy poco tiempo para prepararlo, aunque sí tuvimos trabajo de mesa con los directores y con vestuario que eso te encamina hacia su edificación. Mi rol es el de una mujer que regresa llena de miedo, resentimiento, dudas y arrepentimientos".

´¿En sí, cuál es la premisa de esta producción?

Es un verdadero enredo de mentiras, como su nombre lo indica. Es una historia en donde no sabes quién es malo o bueno, un poco como en la vida real. Los personajes tenemos secretos o verdades a medias, todos ocultamos algo por razones diferentes, desde amor hasta por peligro y por supuesto como en toda historia hay un lindo romance.

´Con este regreso a la actuación, ¿Hay planes de seguir en más proyectos artísticos?

Por supuesto, en Estados Unidos, hago mucho doblaje de voz para comerciales, lo cual no me expone, pero me mantiene activa en cuanto actuación ante cámaras. Desafortunadamente en Miami, que es donde yo vivo se produce muy poco desde hace unos años, por lo que para los actores que acá vivimos siempre es difícil, pero ya que mi niña está grande, empezaré a buscar proyectos fuera.

´Volver a La Laguna, te hace feliz, ¿No es así?

Torreón, mis amigas y mi familia siempre me hacen sentir querida y feliz. En esta visita fui por nieve Chepo, por hamburguesas del Güero, costillas asadas. Me faltó comerme un lonche de carnitas o adobada, ya será para la próxima.

´¿Cómo está tu familia, tu hija?

Mi hija, muy enamorada de México. No se quería regresar y la entiendo. Se nos acabaron las vacaciones. Regreso a Miami, a retomar también mis otros trabajos, además de actriz, soy asesora inmobiliaria y represento también a una marca de ropa deportiva y casual de mujer.

´¿Qué mensaje le das a tus paisanos?

Vivan la vida como si fuera una porque realmente es una. Cuiden su cuerpo, su salud, su mente, sus palabras, manejen con cuidado y no mal gasten el agua, desafortunadamente estos días en Torreón nos tocó vivir la falta del vital liquido, es un recurso sin precio, (aunque pagamos por ella), pero es vida. "Sin agua no hay nada... nada absolutamente. Quiero felicitarlos porque la Laguna no deja de crecer y prosperar, me encontré con calles muy bonitas, mucho comercio, restaurantes, espacios culturales y lugares para pasear".

Trayectoria

A Sandra también se le ha visto en:

*El rostro de la venganza.

*Papis muy padres.

*¿Quién es quién?

*La fan.

*Marido en alquiler.

*Ella y el candidato.