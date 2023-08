Sana heridas y logra empoderarse

Aracely Ordaz Campos mejor conocida como "Gomita" ha dicho en varias ocasiones que quiere dejar huella en el medio artístico y ahora se ha presentado una oportunidad más para poder concretar este objetivo. Se trata de El Hotel VIP, en donde ella es una de las huéspedes.

"Este es el primer empleo que consigo sin tener a mi papá de manager. Cuando me encerré estaba terminando mi proceso legal con él y me costó trabajo. Entrar ahí, y mostrarme como soy, ha sido un reto increíble. Era dejar huella de todo lo que me pasó y ahí lo platique todo.

"Saqué muchas cosas, lloré bastante y creo que eso servirá para darle fortaleza a mucha gente. A veces, retrocedo en todo lo que me ha pasado y digo, 'no manches, cómo sigo aquí de pie y trabajando'; aparte soy una chava a la que no le han conocido una pareja fija y es que no soy cualquier persona, así que no me merezco cualquier persona. Vengo muy trabajada emocionalmente en cuanto a parejas, porque tuve una que me pegaba, aparte de mi papá, la neta es que venía arrastrando patrones. Voy a dejar huella en la humanidad, que quiera despertar", dijo.

En ese sentido, la también payasita confirmó en entrevista con El Siglo de Torreón que ha tratado de sacarle el lado positivo a las situaciones negativas que le han ocurrido, algo que le ha servido para ser una mejor persona cada día.

"Vengo sanando demasiadas heridas. Si a los 10 años me hubieran llevado al psicólogo, mi vida pudo haber sido otra. Así, no hubiera arrastrado muchas cosas, sin embargo, mi proceso emocional va perfecto. Cada día es una nueva oportunidad para poderlo cambiar, espero que la gente tenga los mismos ovarios que tuve para salir adelante, a pesar de toda adversidad", dijo.

Aracely se encuentra muy feliz porque el público por fin podrá ver El Hotel VIP a partir de hoy por Canal 5 en punto de las 20:00 horas.

"Es mi primer reality, es mi primer encierro y en verdad que lo ansiaba mucho. Espero que la gente de la Comarca Lagunera me apoye en esta experiencia", manifestó.

Aclaró "Gomita" que este proyecto no tiene nada que ver con La Casa de los Famosos México, que recién terminó.

"Aquí sí vamos a hacer cosas, muchas, no como Wendy, quien es mi ídola, que solo quería dormir. Tenemos área de cocina. Será una competencia de mucho ejercicio, nunca había hecho tanto, yo solo me operaba y ya".

Contó la famosa que tanto ella como sus demás compañeros deberán enfrentar pruebas, cuyos resultados los llevarán a ser staff o huéspedes.

"No habrá preferencias. Aunque le tirara los calzones a Roberto Palazuelos (Conductor de El Hotel VIP junto con Karina Banda) , nomás nada, yo tendré que competir para ganarme los lujos. Les adelanto que habrá pleitos", mencionó.

Por otro lado, "Gomita" mencionó que grabó bastantes videos para sus redes sociales, con el fin de no descuidarlas durante su estadía.

"Dejé todo mi material listo para YouTube. Dejé todo grabado para que la gente no me olvidara. Hoy en día la gente quiere contenido. No me considero una influencer, sino una generadora de contenido, pues me gusta entretener a la gente".