San Pedro concentra los casos de presunto abuso policial en La Laguna

Del año 2021 hasta este 2023, la Dirección de Seguridad Pública de San Pedro ha estado involucrada en la muerte de dos hombres y, con los últimos hechos registrados, sería el tercer caso. Por su parte, la Policía de Torreón concentra solo un caso durante el presente año.

Con relación a los elementos del municipio de San Pedro, fue el 12 de abril del año 2021 cuando estos fueron señalados de la muerte de Javier Carrillo, de 60 años de edad, a quien conocían con el apodo de "El Tijeras" o "El Pachuco", el cual fue detenido por presuntamente escandalizar en la vía pública tras participar en una riña con tres militares fuera de servicio.

El ahora fallecido fue violentado al momento de la detención y trasladado a barandillas, donde presuntamente las agresiones físicas continuaron hasta que no logró moverse más, instante en el que el celador solicitó el apoyo de Cruz Roja y, al ser el hombre revisado, se declaró su muerte de manera formal.

Por este caso, la familia de Javier Carrillo se manifestó al exterior de la dependencia municipal y, pasados tres meses, fueron detenidos tres de los cuatro policías implicados en el caso. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación a la corporación.

DOS AÑOS DESPUÉS

Posteriormente, el 11 de abril del presente año 2023 se registró la muerte de Francisco Javier Jiménez Aviña, de 19 años de edad, durante una persecución ocurrida en el ejido San Rafael de Abajo, donde el ahora occiso viajaba como copiloto en el vehículo que seguían los elementos.

En este caso, se registró la detención de dos jóvenes señalados de posesión de narcóticos, sin embargo, poco después fueron liberados. En esta situación se abrió la carpeta de investigación correspondiente por parte de las autoridades de la Fiscalía para esclarecer la muerte del joven, ya que se señaló que los involucrados en la persecución no portaban armas, contrario a las declaraciones de los elementos que participaron en los hechos.

Cabe señalar que de este caso también los familiares y amigos del fallecido y los detenidos se manifestaron al exterior de Seguridad Pública, uniéndose a la protesta la familia de Javier Carrillo. Finalmente, el caso más reciente y que, a decir del fiscal del estado, Gerardo Márquez, ya es investigado para determinar si es que la corporación municipal de San Pedro estaba involucrada o no, es el caso de Martín Alexis Briseño, localizado sin vida el pasado 23 de agosto en un predio cercano al ejido Rosita.

El municipio de San Pedro concentra la mayoría de los casos de presunto abuso policial en La Laguna.

EN TORREÓN

Por su parte, respecto a la corporación municipal de Torreón, se encuentra el caso del joven Even Cerda Gómez, desaparecido el 21 de mayo del presente año 2023, luego de que presuntamente fue detenido por la unidad marcada con el número 351261 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal cuando se desplazaba en la colonia Pedregal del Nazas, hacia su domicilio en la colonia Villas Zaragoza de Torreón.

Los familiares del joven refirieron que el último contacto que tuvieron con Even fue luego de que les avisó que lo habían detenido, pero que en breve sería puesto en libertad, sin ­embargo, nunca llegó a su domicilio y, hasta la fecha, se desconoce su paradero.

Sobre estos hechos, el director de la corporación, César Perales, recibió a los padres de Even el 11 de junio y los acompañó en un recorrido por las instalaciones de la Policía Municipal, indicando el jefe policial que el personal a su cargo nunca detuvo al joven, además de señalar que el número de la patrulla que proporcionó la familia no existe. El caso de Even Cerda Gómez continúa abierto por parte de las autoridades de la Fiscalía de Coahuila.