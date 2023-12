Eddie Howe no presta atención a los rumores sobre De Gea

Eddie Howe, técnico del Newcastle United, despejó balones respecto a un posible fichaje del español David de Gea después de la lesión de Nick Pope, que estará cuatro meses de baja por una lesión de hombro.

La lesión del portero inglés, que se dislocó el hombro en el último partido liguero ante el Manchester United, deja al Newcastle con Martin Dubravka y Loris Karius como únicos porteros titulares.

Esto ha desembocado en los rumores de que el Newcastle acudirá al mercado de invierno para tratar de encontrar un reemplazo a Pope, y entre los nombres, además del de Aaron Ramsdale, suplente en el Arsenal, está el de De Gea, que no tiene equipo desde que salió del Manchester United el pasado verano.

"He visto los nombres en la prensa durante esta semana, pero no los he prestado atención", dijo Howe este miércoles en rueda de prensa.

"Queremos darle a Dubravka una oportunidad. Confiamos en él. No hemos considerado enero aún", añadió el entrenador inglés.

El portero eslovaco, de 34 años, lleva desde 2018 en el Newcastle y ha jugado más de un centenar de partidos para las 'Urracas' y será titular este jueves contra el Everton en Goodison Park.