Samuel García quiere acompañar a Mariana Rodríguez durante precampaña

El gobernador de Nuevo León, Samuel García aseguró que puede acompañar a su esposa Mariana Rodríguez, durante su precampaña a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano (MC); "siempre y cuando no tenga el logo del partido y fuera de su horario laboral".

Fue en una de sus historias de Instagram que el exprecandidato presidencial de MC compartió un clip de video en el que se ve que comparte un momento con su esposa la "Chavacana mayor" y su hija Mariel, que le pide que lo invite a salir, aunque sea.

"Hay que hacer un trato después de las 5, invítame a posadas, a cenar o a saludar, a comer o algo, o sea me privas de mi bebé", le reprocha Samuel García a Rodríguez.

En una segunda historia el gobernador de Nuevo León le propone un trato a Mariana debido a que ya se dio cuenta que no tendrán vacaciones y se la van a pasar trabajando en la precampaña de Mariana a alcaldesa de Monterrey.

Por lo que la precandidata lo invitó a una posada y éste le respondió que sí, pero le preguntó "¿puedo ir con los tenis fosfo?"

"Yo puedo hacer todo, con no tener el logo del partido y no tener horario laboral, o sea que, de lunes a viernes de 5 en adelante, sábados y domingos me tienes completamente para ti", le aseguró Samuel García.

https://www.instagram.com/stories/samuelgarcias/3258407485236704817?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==