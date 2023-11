Samuel García designa a Javier Navarro como gobernador interino; arranca precampaña el lunes

Ya con el registro de Movimiento Ciudadano como precandidato único para la presidencia de la República, Samuel García Sepúlveda, iniciará el lunes en esta ciudad, su precampaña, en medio de una incesante y abierta confrontación con los partidos PAN y PRI representados en el Congreso del estado.

Mientras la legislatura local se apresta para designar a un nuevo gobernador interino, como ordenaron la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al echar abajo el nombramiento por inelegible de Arturo Salinas Garza, Samuel García pretende dejar como encargado del despacho a su Secretario General de Gobierno, del 20 de noviembre al 18 de diciembre, con lo cual estaría abarcando parte del periodo de licencia que deberá cubrir el gobernador interino que designe el Congreso para cubrir su ausencia, del dos de diciembre de 2023 al dos de junio de 2024.

Samuel García publica en el Periódico Oficial del Estado a Javier Navarro Velasco como gobernador interino

Afirmó García Sepúlveda que publicará en el Periódico Oficial del Estado que el secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución y por ministerio de ley, se quedará como encargado de despacho, por el tiempo que realice su precampaña.

Con ello, Samuel García, buscaría evitar que a partir del 2 de diciembre y hasta el 2 de junio de 2024, asuma el gobernador interino que designe el Congreso. Incluso el viernes, Javier Navarro advirtió que de ser necesario se desplegarán elementos de la policía estatal Fuerza Civil, a fin de impedir que se vulnere su derecho a ocupar el despacho de la gubernatura, como determinó mediante sentencia definitiva un juez de Distrito de Reynosa, luego de que Samuel García decidió dejarlo al frente del Ejecutivo durante su licencia.

Cabe recordar que en su solicitud de amparo, Navarro Velasco buscó protegerse contra acciones de las policías municipales que están al mando de alcaldes priistas o panistas de la zona metropolitana y también contra la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que el mandatario estatal sostiene "controla el PRIAN".

Sobre el amago de usar Fuerza Civil para impedir que asuma un gobernador interino que designe el Congreso y no pertenezca a Movimiento Ciudadano o no cuente con su aval, liderazgos de Morena y ciudadanos, señalaron que resulta inaceptable y una completa aberración que el gobernador Samuel García recurra a la amenaza de utilizar elementos de la fuerza pública para imponer su voluntad si el Congreso no nombra a un gobernador interino de su preferencia.

"La ley y las instituciones se crearon justamente para no tener que recurrir a la violencia. Que un gobernador y su secretario General de Gobierno amaguen con utilizar a la fuerza pública, es algo inédito en la historia moderna de nuestro estado", expusieron a través de un pronunciamiento público.

Precisaron que la Constitución de Nuevo León, que el mismo gobernador propuso al Congreso del estado y fue aprobada, mandata en su artículo 122 que cuando el gobernador solicite una licencia por más de 30 días naturales, el Congreso del estado "nombrará al ciudadano que se encargue interinamente del Poder Ejecutivo".

Así de claro está, el Congreso por votación y con la mayoría absoluta nombrará a quién se quede encargado de las funciones de gobernador de Nuevo León. "No tiene facultad ni el gobernador ni el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano a designar quién ejercerá las funciones de gobernador los 6 meses que esté ausente", dice García Sepúlveda.

Agregaron que esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación ya se pronunciaron al respecto. "La sentencia del Tribunal de este pasado miércoles fue muy clara en que la facultad exclusiva de nombrar a un gobernador interino es del Congreso del estado. El gobernador Samuel García tiene nula potestad para imponer condiciones a este mandato constitucional".

Expusieron que García Sepúlveda ya tomó su decisión contraria a lo que prometió en numerosas ocasiones de quedarse a gobernar los 6 años por los que fue electo. "Aspirar a la presidencia de la República y dejar el estado por seis meses es algo a lo que tiene derecho, pero no compartimos sus posicionamientos ilegales que provocarían aún más daño a la ya deficiente gobernabilidad y orden en Nuevo León".

Firmaron el pronunciamiento el diputado local de Morena, Waldo Fernández, la exdirigente estatal Bertha Puga, la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, la exdiputada federal, Paola González, y el también exdiputado federal Mauricio Cantú González, entre otros.