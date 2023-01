Sam Smith presenta su nuevo álbum de estudio titulado Gloria

Tras su aparición en SNL (Saturday Night Live), Sam Smith anza su cuarto álbum de estudio, Gloria. Para celebrar su álbum, comparte las extravagantes imágenes del video oficial de I'm Not Here To Make Friends, producido por Calvin Harris.

Dirigido por Tanu Muino (Lil Nas X, Harry Styles, Normani), el clip muestra a Sam como una visión en rosa (hecha a la medida por Tomo Koizumi), llegando con estilo en un helicóptero dorado. Hedonista, emocionante y convincente, somos testigos de Sam en su elemento mientras se apodera de una casa de campo llena de rebeldía en cada esquina, abrazando plenamente su momento.

Las imágenes muestran a Sam teniendo un gran momento mientras se balancea en un gran candelabro conforme la canción va creciendo, y los asistentes de la fiesta celebran a su alrededor.

Una alegoría de la individualidad sin complejos, las imágenes denotan libertad, alegría y autoexpresión, una introducción astuta a la temática del álbum.

“Gloria no es solo una revelación creativa, sino también personal. Es el sonido de grilletes reprimidos que se estrellan contra el suelo, de límites notoriamente violados, de un talento aún en busca de descubrir lo que significa ser verdaderamente libre; estar en contacto con su ser más íntimo”, dice un comunicado.