'SALTITA' YA ES GUERRERO

- El Club Santos Laguna hizo oficial anoche el fichaje del mediocampista argentino Lucas González, quien llega para reforzar al equipo albiverde en el torneo Clausura 2023; el futbolista entrena con el equipo lagunero desde esta semana.

Lucas Nahuel González Martínez, nacido el 3 de junio del 2000 en San Salvador de Jujuy, Argentina, debutó en 2019 con el conjunto de Independiente de Avellaneda, con el que disputó un total de 76 partidos, correspondientes a las diferentes competencias locales y Copa Sudamericana, alcanzando una cifra cercana a los cuatro mil minutos de juego.

En lo que respecta a selecciones nacionales, tiene historial en el representativo argentino Sub-23, participando en 2021 en la gira de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Conocido como "Saltita", se ha caracterizado en estos primeros años de carrera por su dinámica e intensidad, golpeo y disparo con ambos perfiles, y proyección al área rival.

González estaba considerado como una de las piezas importantes para el Independiente, pero las negociaciones fueron fructíferas y el futbolista hizo todo lo posible para que se diera su traspaso a Santos, debido a la mejora salarial que ello le significaba; estará en el equipo lagunero por un año, con un cargo de 250,000 dólares y una opción de compra de 1.8 millones de la moneda estadounidense por el 100 por ciento del pase, según reportes de la prensa argentina, ya que, como se estila en el futbol mexicano, Santos no compartió mayores detalles de la transacción.

"Saltita" es pues el cuarto jugador que llega a los Guerreros para este torneo, tras el arribo de Raúl "Dedos" López, quien ha jugado los cuatro partidos del torneo, Santiago Muñóz, quien llegó tras terminar su préstamo con Newcastle y está en rehabilitación y el colombiano Emerson Rodríguez, quien se sumó a los Albiverdes procedente del Inter de Miami.

Tras dos buenas presentaciones en calidad de visitantes, los Guerreros preparan su regreso a casa para el próximo sábado, cuando recibirán a las Águilas del América.

El plantel albiverde realizó ayer un entrenamiento matutino en las canchas alternas de su cuartel general, Territorio Santos Modelo, donde ya tuvieron participación los recién llegados "Saltita" González y Emerson Rodríguez, quienes de inmediato se han integrado al equipo que ayer realizó futbol en espacios reducidos y finalización de jugadas en ofensiva. Para hoy, los muchachos de Eduardo Fentanes tienen programado un entrenamiento matutino en el que comenzarán a definir la táctica a utilizar en el duelo ante las Águilas.

POR LA VICTORIA

Posterior al entrenamiento de los Guerreros, el arquero Carlos Acevedo atendió a los representantes de los medios de comunicación en conferencia de prensa, donde compartió su deseo de continuar la buena racha y conseguir un resultado positivo, ahora en casa: "A mí me motiva el simple hecho de jugar cada fin de semana. Es una bendición el poder jugar en primera división, el poder jugar en un estadio lleno, de manera profesional, independientemente del rival, aunque sin duda que viste el poder ganarle a un gran rival como es América. Estamos enfocados en hacer las cosas de manera correcta, corregir los errores y hacer un partido perfecto para quedarnos con los tres puntos".

Carlos estuvo en la órbita del América durante las semanas anteriores, pero finalmente no se animaron a comprar sus derechos deportivos, sin embargo, eso no genera un deseo de revancha para el lagunero, quien aseguró que: "No tengo que demostrarle nada a nadie, solamente a mí mismo, esa es mi manera de exigirme, no es que esté esperando al fin de semana para poder demostrarle a alguien que puedo ser un gran arquero, eso lo hago todos los días en cada entrenamiento. El sábado es una linda oportunidad para demostrar lo que es este equipo, es una importante prueba que vamos a tomar con mucha responsabilidad y con esas ganas de hacer un partido redondo".

ÁGUILAS EN EL CORONA

El capitán de los Guerreros es consciente de que en las recientes visitas del América al estadio Corona, ha sido abrumadora la presencia de aficionados del equipo visitante, pero no es algo que le moleste, aunque admitió que espera que esta ocasión sea mayoría santista: "Es parte del futbol, hay afición rival también. Obviamente que me encantaría ver un estadio completamente verde y blanco, que sea pura gente apoyando al club Santos, pero así ha sido siempre, durante muchos años.

"Lo que me queda es invitar a la afición Guerrera a venir al estadio y no lo digo como promoción del club, lo digo como jugador, porque el que tu afición te esté alentando durante los minutos que dure el partido, es una motivación extra. Espero ver el sábado un estadio de mayoría verde, es obvio que también vendrá gente del rival, por lo que invitamos también a la afición a que se comporte de manera educada, deportiva, como siempre, para poder disfrutar un gran espectáculo. No me molesta, pero me sorprende que pudiera llegar a haber más gente del equipo rival, pero por eso invito a la gente a pintar de verde el estadio y a apoyar al equipo", complementó.

Señalado como figura de los Guerreros, Acevedo repartió el mérito a sus compañeros y aseguró que el jugar en equipo es el verdadero éxito de Santos: "Es parte de mi posición, tengo que estar ahí para salvar goles, sabiendo que hay muchas cosas por pulir para llegar a esa perfección a la que nunca se llega. El rival cuenta, te enfrentas a equipos con jugadores de mucha categoría, el futbol es un deporte en equipo y cada compañero tiene su trabajo, creo que si Santos juega en equipo, va a ser muy complicado ganarnos, así ha sido en estos últimos partidos, sin contar el primero, el equipo se ha enfocado bien y hemos encontrado la fórmula para mejorar", planteó.

NO SON VÍCTIMAS

Finalmente, el guardameta santista minimizó las voces que pudieran dar como favorito al América por venir de un partido en el que anotaron media docena de goles y señaló que no le incomoda tal situación: "Ya estamos muy acostumbrados a que nos pongan en el papel de "víctima", pero tenemos a nuestra gente, nuestra casa, nuestro estadio, tenemos muchas condiciones para hacer un gran partido. Hay que estar concentrados, porque nos ha costado en los primeros minutos de cada partido, hay que pulir los detalles para hacer un gran partido, tenemos que reconocer que tenemos una gran ofensiva, con Harold, Javi, Brunetta, están haciéndolo muy bien y creo que podemos hacer un gran partido, sin ningún problema. Ya lo que digan los demás, nunca me ha importado".