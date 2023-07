Salma Hayek comparte nostálgica foto con Gael García, JLo, Ben Affleck y más estrellas

Salma Hayek sorprendió en redes sociales luego de compartir una fotografía del recuerdo con motivo del cumpleaños de Jennifer Lopez, quien celebró 54 años de vida este lunes.

La imagen llamó la atención porque es antigua, aproximadamente de principios de los años 2000, cuando JLo recien comenzaba su primera relación con Ben Affleck, quien también aparece en la foto.

En foto se pueden apreciar otras estrellas como la actriz Susan Sarandon, quien es una importante figura de Hollywood.

También destaca la presencia del mexicano Gael García Bernal, quien luce muy joven.

Otro que está presente en la foto es Ed Limato, quien fue un agente y cazatalentos.

La fotografía viene acompañada por un mensaje de Salma, en donde señala:

"¡Feliz cumpleaños @jlo! Anoche, de la nada, encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos. ¡Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello!".