Salinas Pliego interpone recurso de revisión contra medidas por violencia política de género

El empresario Ricardo Salinas Pliego interpuso un recurso de revisión ante el INE solicitando que se revoquen las medidas que le ordenan retirar las publicaciones sobre la senadora Citlalli Hernández, al advertir violencia política de género.

En el recurso, el empresario señaló que estas medidas afectan su derecho constitucional a la libertad de expresión y a la crítica hacia los servidores públicos.

Apuntó que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE pasa por alto el hecho de que la denunciante tiene el doble carácter de senadora y secretaria general del partido político Morena, por lo cual "está obligada a soportar un nivel de crítica mucho mayor, incluso aunque esta pueda parecer desagradable o chocante".

Respecto a la violencia psicológica acreditada contra Citlalli Hernández, expuso que el INE señaló una serie de argumentos que no tienen relación con la materia electoral, "pues incluso acepta que la gordofobia es un aspecto estético, que al no ser incluidos dentro del ámbito de lo bello tiene consecuencias en el ámbito no solo laboral, sino también implica una infrarrepresentación en el mundo de la cultura".

"Afirmaciones totalmente dogmáticas que se sostienen solo en el universo de la autoridad responsable, la que solo supone que tienen esas consecuencias, puesto que evidentemente no las acredita ni de manera indiciaria", añadió.

Además, solicitó remitir la impugnación y sus anexos a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Tv Azteca, rechazó "bajar" tuits en los que se refiere a la senadora de Morena, Citlalli Hernández, a quien presuntamente violentó políticamente por cuestiones de género, según señaló el Instituto Nacional Electoral (INE).

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó ayer al empresario Ricardo Salinas Pliego que, en un plazo no mayor a 24 horas, elimine de sus redes sociales 70 publicaciones denunciadas ante posible violencia política de género contra la senadora Citlalli Hernández.

El empresario se rehúso a hacer lo que el INE ordenó, pues argumenta que él no es funcionario ni aspirante a ningún cargo público. A través de redes sociales, Salinas Pliego dijo: "a mi que ni soy servidor público ni estoy participando en ningún proceso electoral, por ejercer mi derecho de réplica" y agregó "o sea que los corruptos del @INEMexico (como les dice el Presidente) nos van a decir a los Mexicanos que hacer en nuestras cuentas de redes sociales…"

Asimismo, ante el cuestionamiento de si el INE podría intervenir en este asunto, el empresario realizó una consulta que publicó en sus redes sociales en donde pidió a sus seguidores su opinión sobre si debía o no borrar sus publicaciones.

En este mensaje continúo con las ofensas y descalificaciones contra Citlalli Hernández.