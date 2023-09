Sale al aire la entrevista que molestó a Sergio Mayer con Natalia Téllez en Netas Divinas

Hace unas semanas, Sergio Mayer comentó mediante sus redes sociales que había acudido a grabar una entrevista para el programa Netas Divinas, expresando su molestia por la actitud de las conductoras, pero sobre todo hizo referencia a Natalia Téllez.

Ahora que el episodio salió al aire, se sabe que la charla giró en torno al feminismo, donde Sergio y Natalia evidenciaron algunas de sus diferencias sobre cómo se manejó este tema dentro de La Casa de los Famosos México, y en la que Mayer comentó que había sido un mal recurso que algunas de las participantes quisieron utilizar para ganar votos, declaraciones que a Téllez no le cayeron nada bien.

“No es algo de estrategia, yo sí creo que la energía masculina también hace sus conexiones, tiene sus propias reglas, tiene su propio juego y obviamente creo que excepto Wendy, fue más fácil para los hombres jugar ese juego. como estrategia ¿por qué estaría mal? como estrategia de empatía no hace daño. Entiendo que es delicado el tema de feminismo es delicado para acusar a alguien indebidamente, pero para pedir empatía, no me parece negativa”.

Sergio Mayer, insistió que en el tema feminista hay banderas tan fuertes e importantes como para que en un juego de estrategia y de personalidades como en el reality show se utilizara para pedir apoyo.

“Voten de acuerdo a lo que tu dices y haces en la casa, no por tu género”, dijo el actor y expolítico mexicano causando el respingo de Natalia Téllez sobre quién había puesto esa regla.

Ante la discusión, Paola Rojas confesó no haber visto La Casa de los Famosos, diciendo que el feminismo fue de alguna manera protagonista, pero Mayer negó que así fuera.

“No lo fue, definitivamente no lo fue”, dijo agregando que el 90 por ciento de los votos que se recibieron de los televidentes en LCDLF, había sido de mujeres, argumento que volvió a desencajar a Natalia Téllez.

“No es como que una mujer no pueda apoyar por personalidad a alguien que no sea mujer, tampoco funciona así, entonces no eres feminista porque esta chava no te cae bien, o sea, no son absolutos”.

Téllez y Mayer no compartieron opiniones durante la charla, por lo que ahora muchos entendieron las pasadas expresiones de Sergio, donde además dijo haberse sentido agredido, sin embargo, Natalia apareció en sus redes para disculparse ante el sentir de quien fue el cuarto lugar de La Casa de los Famosos México.