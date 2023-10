Sale a la luz audición de Britney Spears para Diario de una pasión

La cantante Britney Spears ha estado envuelta en la polémica en los últimos días, luego de asegurar que el embarazo que tuvo cuando tenía una relación con Justin Timberlake, tuvo que ser interrumpido.

Sin embargo, ahora se volvió viral en redes sociales, tras difundirse una supuesta audición de la cantante para la película de 2004 "Diario de una pasión".

Así fue la supuesta audición de Britney Spears para "Diario de una pasión"

Por medio de la plataforma X, antes Twitter, el usuario @notgwendalupe compartió el video donde se aprecia a la compositora decir un diálogo en la audición.

"No me quedaré. Traté de llamarte para decirte que no me iba a quedar, pero nadie contestó el teléfono. Noah, no puedo casarme con dos personas. Y me voy a casar con Lon", se escucha decir a la actriz.

Aunado a ello, al borde de las lágrimas expresó: "De verdad, recé para que murieras en la guerra (…) Bueno, no morir. Me habría sentido completamente horrible si murieras. Pero ya no quería que siguieras vivo porque no podía soportar la idea de que estuvieras con otra persona o de que no volviéramos a vernos nunca más".

Cabe mencionar que la película fue protagonizada por Ryan Gosling y Rachel McAdams.

Hasta el momento, el video cuenta con 11 millones de reproducciones y más de 98 mil "likes".