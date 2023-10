Sala de objetos poseídos y ouijas resulta intacta tras incendio en Museo del Horror de Saltillo

A excepción de la sala de objetos poseídos y las ouijas, las cuales quedaron intactas, todo se perdió en el Museo del Horror luego del incendio que se registró la noche del sábado, el cual según se presumió, fue a causa de un corto circuito, sin embargo dicha versión la descartan sus fundadores, ya que testigos señalan que vieron a gente incendiando el lugar, por lo que ya se prepara un peritaje.

Fue a través de un enlace en vivo desde lo que quedó del Museo del Horror, donde sus fundadores Berenice y Alejandro Mortem, a través de su página de Facebook, manifestaron que tienen prohibido por parte de Protección Civil ingresar al inmueble, ya que está en riesgo de derrumbarse, razón por la cual no han hecho un recuento de las pérdidas que tuvieron.

Recuerdan que precisamente la noche del sábado ellos se encontraban en el Horror Fest en la ciudad de Monterrey dando una conferencia, y fue al finalizar, cuando les empezaron a avisar que se estaba quemando el museo.

Mientras, a través de redes sociales, y posteriormente vecinos del sector, les comentaron que antes del incendio vieron a otras personas que lo estaban incendiando a propósito, por lo que fue intencional, descartan que el incendio fue por un corto circuito, pues reiteraron que hay personas que vieron a quien lo hizo, vecinos que llegaron justo cuando estaba iniciando el incendio y vieron que la puerta principal del museo estaba abierta, misma que no tenía porque estar así, por lo que de inmediato llamaron a los bomberos.

Advirtieron que ya están revisando cámaras que hay por el lugar y esperan poder identificar a quien o quienes provocaron el incendio; pues además, según les comentó un especialista en PC, y el cual les mostró un video donde está ardiendo todo al mismo tiempo, por lo que les indicó que así no se da un incendio por corto circuito, cuando eso pasa se va quemando progresivamente, pero por como se ve todo, tal parece que posiblemente ingresaron, tiraron un solvente y le prendieron fuego, por eso fue que se quemó.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

No pueden ingresar al lugar, por lo que solo acudieron para bloquear la entrada con ayuda de amigos y colaboradores.

"Todo se quemó, la sala donde se hacían las transmisiones y la sala de brujas fueron pérdida total, al igual que la planta alta del inmueble, pero curiosamente, una oficial que ingresó nos dijo que la sala de objetos poseídos así como las ouijas están intactas, no les paso nada, eso me hace sentir bien porque quiere decir que los chicos protegieron lo más que pudieron el lugar, me refiero por supuesto a los espíritus, a las entidades, a las energías que hay en la casa, la sala de objetos poseídos esta completa", reveló Berenice.

Advirtió que quieren entrar por ellos, pues no quieren que se lleven ningún objeto, por lo que durante la noche del sábado y madrugada del domingo estuvieron resguardando el lugar, ya que les advirtieron que como fue una noticia relevante en Saltillo, les pidieron que resguardaran y bloquearan la puerta, pues no se descarta la posibilidad de que acuda gente con la intención de ingresar.

Finalmente reiteraron que se hará un peritaje a fin de descubrir las verdaderas causas del incendio, pues hay muchas cosas extrañas, por lo que descartaron que la causa fue un corto circuito.