Sacerdote impide entrada a danzantes

Por segunda ocasión el rector del Cerro de las Noas de Torreón, el padre Víctor Manuel Gómez, se enfrentó con Rosario Pedraza, representante de Moorelear, en su intento por ingresar al Santuario de Cristo Rey y participar en la rueda de prensa donde se dieron los detalles de las actividades del mes de noviembre.

El primer incidente que se registró fue en noviembre del 2022, precisamente durante los festejos de Cristo Rey, cuando Pedraza exigía un trato más digno hacia los más de 900 danzantes que presuntamente se quedaron sin comer, cuando era un compromiso del Santuario.

El hecho se denunció en redes sociales y ante los medios de comunicación y, desde entonces, de acuerdo con lo declarado ayer por el rector Víctor Manuel Gómez, no se había tenido ningún acercamiento con la representante de Moorelear.

Razón por la que no se les permitió el acceso ayer por la mañana, por lo que se quedaron por casi dos horas a la espera de poder acceder al lugar, hecho en el que algunos visitantes se vieron afectados al no poder pasar al lugar, pues la reja de entrada vehicular fue cerrada con llave para evitar el paso de un grupo de danzantes y Rosario Pedraza.

"Ella no ha hablado conmigo desde que se dio el problema del año pasado. Bueno yo respeto no me voy a poner a discutir, no se tomó en cuenta la institución no se tomó en cuenta a mi persona como rector, entonces yo la respeto y no tengo por qué discutir algo que no; y aparte yo tengo que respetar al consejo administrativo y los colaboradores de el Santuario decidimos qué fiestas hacer", explicó Gómez, sobre la negativa.

Y es que la presentación de las diferentes danzas, este año quedó fuera de los festejos de Cristo Rey programados para el mes de noviembre en el Cerro de las Noas.

"Yo creo que el tema está muy claro… Yo no tengo por qué juzgar a nadie yo no soy para juzgar a nadie pero hay que entender cuando te dice no, a mí me han dicho muchas veces usted no puede entrar aquí y no pasa nada su festival, yo creo que lo pueden hacer en donde quiera, aquí no", dijo tajante el sacerdote, quien explicó que existe un reglamento que se debe de obedecer.

Por su parte, Rosario Pedraza, representante de la asociación Civil Moorelear, explicó que la única intención es sumar.

"Nosotros venimos a sumar por el tema de vestir las ruedas de prensa dada la fiesta patronal a Cristo Rey".

Y es que explicó que en los años anteriores, se había tenido el visto bueno y la aprobación del obispo Luis Martín Barraza y del Vicario General, José Luis Escamilla, a quienes solicitarían su intervención en esta ocasión.

"De la mano con monseñor Escamilla con el obispo que siempre nos han tratado súper bien, nos brindaron todas las atenciones y ahora que entra el padre Víctor hay un cambio radical; No reconoce el trabajo de la comunidad de danzas", dijo Pedraza, quien comentó que la negativa que tuvieron de parte del rector, los sorprendió.

Incluso comentó que la presencia de las danzas para el día de la festividad de Cristo Rey sería por la mañana, por lo que no se verían interrumpidas las actividades que se tiene proyectadas.

Pedraza adelantó que insistirán y que se tiene la confianza de tener la autorización de monseñor Luis Martín Barraza.