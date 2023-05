Sacan a modelo de OnlyFans de supermercado por usar poca ropa

La modelo brasileña de OnlyFans, Kerolay Chaves, denunció por medio de redes sociales el haber sido víctima de discriminación, luego de que supuestamente la corrieran de un supermercado por llevar poca ropa.

Los hechos se dieron en un negocio ubicado en Belo Horizonte, donde Kerolay se encontraba haciendo sus compras cuando supuestamente personal del supermercado le dijo que 'no podía vestir así' dentro del lugar.

En imágenes compartidas en redes, se le ve a la mujer vestir un top blanco y unos shorts cortos de mezclilla, mientras se pasea por un pasillo del supermercado.

"Acabo de regresar del supermercado y me acosaron por usar ropa demasiado corta. Algunas personas me miraron con prejuicio, otras me maldijeron y finalmente fui expulsada del lugar. ¿Pueden creerlo? (...) Creo que es absurdo que a las mujeres nos sigan tratando así solo porque nos vestimos como queremos. La verdad es que pasamos por esto porque tenemos demasiado calor, ¡solo se puede!", declaró la modelo en su denuncia.

Las quejas de la modelo generaron diversas reacciones por parte del público en redes, pues pese a que unos entendieron su posición, otros señalaron que probablemente vestir así 'no sea lo más indicado' debido a que puede haber niños presentes.