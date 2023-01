¿Sabes de donde vienen tus millones? De la gente; Niurka arremete en contra de Bad Bunny 

Desde hace varios días Bad Bunny se ha encontrado bajo el escrutinio público después de haber lanzado el teléfono celular de una fanática al mar en República Dominicana.

Tras esto, fueron varios los que no dudaron en defender al cantante de Ojitos lindos, sin embargo, hubo otros que reprobaron su actitud, entre ellos Niurka, quien no dudó en reprochar la acción de Benito.

(FOTO: ESPECIAL)

En un encuentro con la prensa, la apodada ‘reina del escándalo’ condenó que el cantante no se haya pronunciado desde la polémica vivida en su concierto en el Estadio Azteca, esto luego de que miles de fanáticos se quedaran a fuera de su concierto porque sus boletos habían sido duplicados.

“A mí me hubiera gustado que él saliera y dijera algo a toda esa gente que sufrió esa situación, pero no dijo nada ni tocó el tema”.

Posteriormente, Niurka habló del tema de la fanática, la cual tachó de grosera: "Entre lo de los boletos y esta grosería, aunque tú hayas dicho que no ibas a permitir que te pusieran celulares, no importa, esa no es la forma, la forma es el diálogo".

"Yo me reúno con la prensa y cuando los chicos de la prensa van y llevan mis declaraciones a la redacción, muchos me destrozan allá, so what, ellos vienen por la nota, no tienen la culpa que en el set se la chinguen, así es la vida".

Al finalizar, la actriz lanzó un fuerte mensaje en donde comentaba que todo el dinero que Bad Bunny gozaba ahora era debido a sus fanáticos: "Un poquito de paciencia a la audiencia, por qué ¿sabes de donde salen todos esos millones que tú presumes hoy mi amor?, de la gente, pendejo, concluyó.