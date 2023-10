'Sabemos que ya no hay margen de error': Juan Brunetta

Los Guerreros del Santos Laguna están prácticamente cerrando su preparación rumbo al regreso a casa, el Estadio Corona, donde este domingo recibirán a los Bravos de Ciudad Juárez, en un partido donde los puntos son de vital importancia para el equipo de Pablo Repetto, que busca acercarse a puestos de "play in".

El plantel albiverde realizó ayer un entrenamiento matutino en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde han definido la alineación titular a utilizar frente a los Bravos, partido para el que Repetto ya podrá contar con el defensor ecuatoriano Félix Torres, quien ha cumplido su partido de suspensión.

Los Albiverdes recibirán a los Bravos de Juárez este domingo a las 19:05 horas, con el tapatío Diego Montaño como árbitro central, auxiliado en las bandas por Leonardo Javier Castillo y por Erick Durón Martínez.

Mantener intensidad

Posterior al entrenamiento de ayer, el talentoso volante argentino, Juan Brunetta, dio declaraciones sobre el siguiente compromiso para los Guerreros, en el que consideró, los puntos son fundamentales: "Estamos bien, pensando en jugar de la manera en que lo veníamos haciendo. Obviamente no se han dado los resultados que queremos, siempre hay que acelerar más y aún más cuando los resultados no se dan. Pero estamos tranquilos, sabemos que nos quedan cinco partidos que nos van a definir, creo que este contra Juárez es muy importante y tenemos que estar a la altura el fin de semana aquí en casa", señaló.

Con cinco partidos por jugar en el torneo regular y actualmente ubicados fuera de la zona de calificación, "El Mago" Brunetta fue tajante: "Son cinco finales, no podemos regalar nada, menos en casa, con nuestra gente. Así que intentaremos dar el máximo, sabemos que ya no hay margen de error y son estos partidos los que nos van a definir si nos colocamos entre los diez o no".

Respecto al duelo ante América, en el que Santos peleó, pero terminó perdiendo al recibir cuatro goles, Brunetta lo ve como un parámetro y espera refrendar ese deseo de victoria, ahora de la mano de los aficionados albiverdes: "Venimos de un partido en el que estuvimos muy cerca de sacarlo, ante un gran rival. Así que creo que si jugamos de esa forma vamos a tener muchas posibilidades de ganar, además de que queremos que la gente se vuelva a sentir cómoda en casa, que venga a ver al equipo y que el equipo le haga sentir cosas, así que esperemos estar a la altura", sentenció.rival en turno

"Juárez es un rival que se hace fuerte, siempre es duro. Pero nosotros tenemos lo nuestro, intentamos trabajar en lo nuestro, sea cual sea el rival, así que buscaremos sacar este partido adelante", agregó Juan, quien celebró mantenerse en un buen nivel dentro del aspecto individual, pero es consciente de que necesita poner ese talento al servicio del equipo, para lograr buenos resultados colectivos: "Es bueno mantener la regularidad, para el bien del equipo, para ayudar siempre al equipo. Es importante eso en lo personal, pero más importante es que el equipo, en conjunto, haga una buena tarea y así nos vaya bien a todos".