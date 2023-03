Ryanair acusa a la CE de la cancelación de vuelos por la huelga francesa

El director ejecutivo de Ryanair, Michael O'Laery, responsabiliza a la Comisión Europea de las cancelaciones de vuelos que han sufrido miles de viajeros por la huelga de los controladores aéreos en Francia, lo que, según el empresario, ha puesto de manifiesto el "fracaso del sistema" del espacio aéreo europeo.

"Nadie cuestiona la huelga. Deben tener y tienen el derecho a la huelga", afirma O'Laery en una entrevista con EFE tras su participación en la conferencia de la plataforma europea Airlines For Europe (A4E), que representa a la mayoría de las compañías aéreas europeas.

Sin embargo, incide en que, si bien Francia protege los vuelos de larga distancia y ofrece servicios mínimos para los viajes locales, los vuelos europeos procedentes de Alemania, España, Italia, Reino Unido e Irlanda son los principales afectados.

"Si los franceses quieren ir a la huelga, que cancelen los vuelos franceses", alega.

El último fin de semana, el paro de los controladores forzó a Ryanair a retrasar el 25 % de sus viajes programados y a cancelar 230 vuelos, una medida que afectó a más de 41,000 pasajeros, informó la empresa.

O'Laery enfatiza que la "única razón" por la que las compañías aéreas tienen que cancelar vuelos es por la inacción de la Comisión Europea, que, asegura, "no tomará ninguna medida para proteger el mercado único europeo".

"(La comisaria europea de Transporte) Adina Valean viene aquí, habla diez minutos, no dice nada, no hace nada en el resto del día, ni en el resto de la semana o del mes. Queremos que actúen."

Y añade que "el núcleo de la Unión Europea (UE) es el mercado único y la libertad de circulación de las personas en ese mercado único. Sin embargo, están ahí sentados (los comisarios europeos) permitiendo que un puñado de controladores aéreos franceses destrocen a diario el mercado único".

La compañía ha lanzado una campaña para recoger firmas con el propósito de obligar a la UE a proteger los vuelos que sobrevuelan Francia durante estos periodos de huelga.

No obstante, O'Laery no se muestra optimista y cree que el Ejecutivo comunitario no escuchará sus demandas: "No quieren escucharnos, por eso estamos consiguiendo que la gente firme la petición. Necesitamos un millón de firmas para obligar a la CE a actuar", explica a EFE.

"Los comisarios se pasean por Bruselas como si fueran los amos del universo, pero sin hacer fundamentalmente nada", dice, por lo que incide en que "si no podemos conseguir acción presionando o influyendo, intentaremos avergonzarles para que actúen".

REFORMA DEL ESPACIO AÉREO EUROPEO

Las principales aerolíneas denunciaron este miércoles en Bruselas el retraso en la reforma del espacio aéreo europeo que, dicen, garantizaría un espacio "sin fisuras y digitalizado".

Según subrayó la patronal A4E, en los últimos años se han producido innovaciones y reformas masivas en varios aspectos del transporte aéreo en Europa, pero el ritmo de la reforma "no ha estado a la altura".

El director ejecutivo de Ryanair considera que una reforma "efectiva" de la gestión del tráfico aéreo (ATM, por sus siglas en inglés) podría reducir el 90 % de los retrasos, eliminar casi todas las cancelaciones de vuelos y mermar en casi un 20 % la huella de carbono medioambiental de la aviación europea.

"Es un precio enorme y, sin embargo, no conseguimos que la Comisión tome ninguna medida. Hablan de sus prioridades medioambientales, dicen que debemos ser verdes en los próximos años, pero en realidad no hacen nada. Solo hablan", acusa O'Laery.

Este empresario considera que "sin duda" la industria aérea puede llegar a las emisiones de cero carbono en 2050 y destaca como ejemplo los nuevos aviones comprados por Ryanair, que transportan un 4 % más de pasajeros y reducen el consumo de combustible en un 16 % gracias a las nuevas tecnologías de motores, asegura.

Por ello, incide en que la reforma de la ATM podría incentivar la producción de combustibles de aviación sostenible, pero, de nuevo, denuncia la falta de acción de los dirigentes políticos al frente de la UE.

"Todo son planes a largo plazo y objetivos de mierda para 2050, pero no hay acción ni para hoy, mañana o pasado mañana", señala.

Y alerta de que "Europa está perdiendo su tasa de innovación porque está dirigida por una Comisión que no tiene compromiso con la innovación".

Estados Unidos ha subsidiado e incentivado los combustibles renovables y paneles solares, explica O'Leary, mientras que "Europa no hace nada, solo habla de planes para 2050", por lo que considera que la UE "está perdiendo la carrera".