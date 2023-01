Rusia captura la ciudad minera ucraniana Soledar

Rusia anunció el viernes que sus fuerzas han capturado Soledar, una disputada ciudad de minas de sal, en lo que sería una inusual victoria para Moscú tras una serie de reveses en el campo de batalla en su invasión de Ucrania. Las autoridades ucranianas informaron, sin embargo, que la batalla por el poblado continúa.

Moscú ha señalado que las batallas por Soledar y la cercana Bakhmut son clave para capturar toda la región oriental de Donbás y también como una forma de desgastar a las mejores fuerzas ucranianas y evitar que lancen contraataques en otros lugares. Sin embargo, eso se puede decir sobre ambos bandos, y Ucrania ha indicado que su férrea defensa de los bastiones del este ha ayudado a frenar a las fuerzas rusas.

Funcionarios y analistas occidentales afirman que la importancia de las dos ciudades después de meses de sangrientos enfrentamientos es más simbólica que estratégica.

Desde su invasión de Ucrania el 24 de febrero, Moscú ha priorizado tomar el control total del Donbás -una región conformada por las provincias de Donetsk y Luhansk, donde ha respaldado una insurgencia separatista desde 2014. Rusia se ha apoderado de la mayor parte de Luhansk, pero aproximadamente la mitad de Donetsk sigue bajo el control de Ucrania.

Ha habido informaciones contradictorias sobre quién controla Soledar. The Associated Press no ha podido confirmar por su cuenta las afirmaciones de ambos lados.