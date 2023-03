Rumores sobre Thalía y Tommy Mottola molestan a Yolanda Andrade

Thalía y Tommy Mottola han quedado envueltos en varios rumores de divorcio a lo largo de sus más de 20 años de matrimonio. Sin embargo, esta vez han ido muy lejos y hasta se habla de una supuesta infidelidad. En este caso optaron por no enviar más comunicados desmintiendo lo sucedido.

Sin embargo, Thalía y Tommy Mottola tomaron otra decisión para bajar un poco el nivel de intensidad de los periodistas. Fue así como hicieron una publicación desde sus redes sociales el 14 de febrero. Ellos eligieron el día de los enamorados para posar ante la cámara mientras comían en un restaurante junto a su hijo Matthew y sus amigos Gloria, Emilio y Lili Estefan.

Tommy Mottola fue un poco más allá y se animó a colgar un video en donde se veían los mejores momentos que ha compartido junto a Thalía a lo largo de sus más de 20 años de matrimonio. Incluso como epígrafe optó por destacar que la cantante es su único San Valentín. Sin embargo, los medios han seguido insistiendo con el tema.

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre la crisis matrimonial de Thalía?

En ese sentido, Yolanda Andrade aseguró estar en contacto permanente con la cantante y conocer a fondo toda la situación. En su programa el resto de los presentadores quiso incursionar en el tema sabiendo que ella es muy amiga de Thalía. "Hablo casi todos los días y no, no hay síntomas de ningún tipo de divorcio, para nada", dejó en claro.

"Qué pena por quien inventó este chisme", agregó Yolanda Andrade. La presentadora se mostró no solo muy molesta con lo que se dice sobre su amiga sino que además aseguró que "la verdad es que es un chisme más viejo, que desde que se casaron están diciendo lo mismo. No, no hay divorcio, sean más creativos, no hay divorcio".