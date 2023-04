¿Shakira se llevó un árbol de su casa?; esto sabemos

Shakira ya se encuentra viviendo en su mansión ubicada en Miami con sus dos hijos y sus padres, después de despedirse hace unos días de Barcelona, donde vivió por más de una década con Gerard Piqué, el papá de sus hijos, sin embargo, la mudanza aún no concluye, y según una misteriosa foto, la cantante se habría llevado hasta su nuevo hogar un árbol muy especial.

Piqué y su nueva novia Clara Chía, quien se dice recibió un costoso regalo del exfutbolista, que consiste en uno de sus exclusivos autos de colección, ya aparece en la cuenta de Instagram del ex de la colombiana, quien ha pasado unos meses muy complicados entre los detalles que han salido a la luz de la infidelidad de Piqué y también por los problemas de salud de sus papás.

Shakira, quien era vecina de sus exsuegros, abandonó la casa poco antes del ultimátum que le puso el padre de Piqué, dueño ahora de dicha propiedad, donde la artista vivió momentos muy importantes de su vida como el nacimiento de sus dos hijos, y donde se dice, podría llegar a vivir Piqué con su novia Clara Chía, pues ambos viven juntos desde hace tiempo en el departamento de soltero de él.

Cuando Shakira y Piqué se separaron, él salió de la casa, haciéndose evidente el distanciamiento entre ellos, y la alerta que pronto llegaría el anuncio del truene definitivo, tal como sucedió.

La mudanza de Shakira, ¿hasta un árbol?

En el garaje de la que fuera casa de Shakira ha habido mucho movimiento en las últimas horas, pues Europa Press ha captado que numerosas cajas y varias tablas de surf, uno de los hobbies de la artista, están cuidadosamente empaquetadas y listas para salir de la propiedad, donde está un camión de una conocida empresa de mudanzas.

No han sido las únicas pertenencias que todavía se encontraban en el lugar, ya que por la puerta principal de la vivienda un taxista sacó varias cajas de plástico con material de oficina, una maleta amarilla e incluso una caja con una impresora.

Se han trasladado los últimos objetos que quedaban de la cantante, dejando en el amplio garaje de la casa tan sólo la furgoneta hippie en color blanco y azul que tantas veces utilizó Shakira para desplazarse por Barcelona.

En redes ha circulado una foto en la que aparece un árbol siendo trasladado, ¿a Miami?, pues se sabe que en el jardín de la casa fue plantado este olivo hace cinco años, proveniente del bosque de los Ceros de Dios en El Líbano, tierra de su abuela paterna, y de ahí que supuestamente no quisiera dejarlo antes de comenzar una nueva vida en Estados Unidos con sus hijos.

Sin embargo, Europa Press confirmó que esta versión es falsa, pues la imagen que se ha viralizado del olivo saliendo de la casa de Shakira no es actual, sino del pasado mes de noviembre, concretamente del día ocho, horas después de que la cantante de Monotonía y el exfutbolista del Barça llegaran a un acuerdo de custodia de sus pequeños Milan y Sasha.

Es decir, cinco meses antes de que la colombiana abandonara definitivamente Barcelona para instalarse en Miami; el retiro del árbol lo hizo porque estaba en mal estado, es decir, podrido.

Shakira se despidió de Barcelona el pasado 2 de abril con un emotivo mensaje de agradecimiento que ya suma más de 3 millones de me gusta.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas", se lee.