Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, señalado por no reconocer a su exesposa e hija 

Luego de darse a conocer que el matrimonio de Rubén Albarrán había llegado a su fin, en una reciente entrevista Ofelia Medina reveló que el vocalista de la banda Café Tacvba, no se ha hecho responsable de su familia.

“Si tienes un hijo con una persona tienes que ser responsable al respecto y con esa persona también”, dijo para el canal de YouTube de Matilde Obregón.

Aunque no profundizó en la relación que Albarrán tiene con Andrea Medina, quien resulta ser su sobrina, la actriz se mostró preocupada por el presente de ella y su hija que lleva por nombre Cosma.

“No me siento en capacidad de hablar. Sí me siento en la obligación de decir que Andrea merece ser tratada como un ser humano digno y que las cosas se hagan como se tiene que hacer. Ella está sufriendo porque es una situación dolorosa que él no reconozca a su niña ni a ella”, relató.

Ofelia Medina, invitó al cantante a recapacitar: “tengo la confianza de que Rubén es un hombre consciente. Sé de su lucha, lo conozco desde hace muchos años y sé que, si hay algo que está mal, él lo va a recapacitar. Rubén Albarrán es una buena persona”, finalizó”.