Rostros | Ana Janeth y Ana Cris disfrutan su pasión por correr

Originarias de Torreón, Ana Janeth y Ana Cris tienen en común ser profesionistas que combinan sus actividades con su pasión por correr.

Con constancia y disciplina, las jóvenes deportistas han logrado crecer sus distancias. Ambas son maratonistas y dan lo mejor de ellas para combinar el deporte en el desarrollo de sus profesiones.

ANA JANETH IBARRA PANIAGUA

Es ingeniera eléctrica con poco más de 10 años desarrollando su profesión. Actualmente es subgerente de calidad en una empresa transnacional. Le gusta mucho lo que realiza, aunque en ocasiones es muy absorbente y estresante, por lo que para ella el combinar estas dos actividades, su profesión y el gusto por correr, le permite sacar el estrés y disfrutar ambas acciones.

¿Cómo nació tu gusto por correr?

Me lo inculcó mi papá, él ha hecho deporte desde joven, primero me encaminó al golf, después triatlón y ya con el triatlón descubrí que el correr era lo que más me apasiona.

¿Has participado en algún maratón?

Sí, hasta ahorita llevo cuatro maratones, tres Lala y el maratón de Boston en el 2019.

Para Ana Janeth, el combinar estas dos actividades, su profesión y el gusto por correr, le permite sacar el estrés y disfrutar ambas acciones. (FOTOS: EDIE RUIZ)

¿Qué le dirías a las personas que les gusta correr pero aún se les dificulta animarse a participar en carreras atléticas?

Les diría que no hay distancia pequeña ni tampoco hay un paso que sea lento, cualquier distancia y cualquier paso es un gran logro. Lo importante es cómo iniciar, agarrar una motivación de por qué lo haces, ya sea por salud, por hobby, por mantenerte activo y generar endorfinas, cualquiera que sea la razón es válida. Lo importante es decidirte a iniciar, y una vez se te hace adictivo, no paras. No hay edad para comenzar a correr, hay personas que han iniciado en edad avanzada y han roto récords. En cualquier edad está bien, no hay edad límite.

¿Qué te aporta el correr?

Para mí es libertad, disciplina, tenacidad y es mucha comunidad tanto familiar como de amigos, de gente nueva que te animan a querer continuar.

¿Cómo combinas el trabajo y tu pasión por correr?

No es fácil, porque tengo que acomodar horarios. A veces son complicados y en ocasiones la jornada laboral se alarga, pero cuando estás comprometido con algo, te organizas para hacerlo funcionar. Pero sí es de mucha organización, a manera de lo posible tener horarios establecidos. A mi me gusta más en la mañana, porque veo el amanecer e inicio mi día lleno de energía, pero cuando se me complica lo hago en la tarde.

ANA CRISTINA SAUCEDO GAMBOA

Tiene ocho años desarrollando su profesión como licenciada en nutrición y medicina del deporte, brindando atención a adolescentes hasta personas adultas mayores. Además, desde hace tres años es maestra en la materia de nutrición que imparte a jóvenes universitarios.

¿Cómo nació tu gusto por correr?

Inició hace 6 años, luego que me dieran de alta de un problema cardíaco que me detectaron a los 11 años de edad. Pasé por 5 cirugías y me llamaba mucho la atención ver los corredores y decía: 'qué bien que tienen salud para poder hacerlo'. Fue a partir de que mi médico me autorizó el poder realizar cualquier tipo de ejercicio que inicié, también practico natación y hago pesas, pero lo que más me gusta es correr, tanto trail como asfalto.

¿Has participado en algún maratón?

Sí, me gusta correr distintas distancias, 5 y 10 k, medios maratones, maratones y trail de 30 kilómetros.

Ana Cristina tiene ocho años desarrollando su profesión como licenciada en nutrición y medicina del deporte. (FOTOS: EDIE RUIZ)

¿Qué le dirías a las personas que les gusta correr pero aún se les dificulta animarse a participar en carreras atléticas?

Aquí principalmente es escoger qué es lo que te gusta hacer. Si a ti te llama la atención correr, hazlo, principalmente por salud porque muchas veces nos vamos por la estética. Los motivaría a iniciar al recorrer un 5k, si no pueden, primero pueden comenzar a caminar poco a poco, bajar guías de cómo empezar a correr o instruirse con una persona que esté capacitada en darles consejos de cómo empezar a correr, quitarse el miedo y la pena.

¿Qué te aporta el correr?

Me aporta una satisfacción enorme, al principio sí puede resultar complicado porque llegamos a pensar que son bastantes kilómetros pero ya terminas y te da una sensación de saber que terminaste y lo lograste. Como en todo lo que uno inicia, lo empezamos con miedo pero realmente es una satisfacción enorme al saber que lo lograste. Es felicidad junto con un cansancio que se disfruta.

¿Cómo combinas el trabajo y tu pasión por correr?

A veces es un poco difícil en cuanto a horarios. Tengo que salir muy temprano a entrenar para poder cumplir con las tareas del consultorio y las clases. Es interesante porque combinas lo que es la alimentación, qué es lo que necesito comer antes, durante y después de una carrera, competencia o un entrenamiento, saber la correcta hidratación para tener una buena recuperación.