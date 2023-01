Roma vence a Bolonia por la mínima

El Roma se aferró al penalti transformado por Lorenzo Pellegrini a los seis minutos para reencontrarse con la victoria en su vuelta a la competición tras el Mundial y frustrar las aspiraciones de su rival, el Bolonia, que había dejado la Serie A con un alentador triunfo ante el Sassuolo.

El plantel de Jose Mourinho, fuera del banquillo por sanción y con Salvatore Foti al mando de las operaciones romanas, dejó atrás el bache que le acompañaba justo antes de Qatar 2022 que cerró con una derrota y dos empates seguidos.

El equipo romano recupera todas sus aspiraciones clasificatorias tras sacar adelante un partido que puso a su favor gracias a una buena combinación entre Zeki Celic y Paulo Dybala que, al entrar al área, fue trabado por el colombiano Jhon Lucumi. El penalti lo transformó Lorenzo Pellegrini.

(EFE)

El Roma manejó el partido con la ventaja obtenida a los seis minutos. Dio el balón al cuadro de Thiago Motta que apenas amenazó la meta de Rui Patricio. El conjunto local pudo ampliar su ventaja al inicio de la segunda parte, en un disparo de Nicolo Zaniolo tras un pase de Pellegrini, que frustró el meta polaco Lukasz Skorupski.

Después se estiró con más convicción el Bolonia aunque su dominio no se tradujo en opciones de gol que cuestionaran la victoria de su adversario. Un centro del argentino Nicolás Domínguez al que no llegó bien, en el segundo palo, el escocés Lewis Ferguson fue una buena ocasión que no pudo materializar el cuadro de Motta.

El Roma, con los tres puntos, se sitúa en la sexta plaza, en zona europea, igualado a puntos con el Lazio, quinto, y el Inter, cuarto, que marca los puestos de Liga de Campeones. El Bolonia queda anclado en el ecuador de la clasificación.