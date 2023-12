Rolling Stone declara Ella Baila Sola de Peso Pluma la como canción del año

El 2023 está a punto de concluir y con ello diversos medios de comunicación se han dedicado a lanzar sus listados de lo mejor del año.

La revista Rolling Stone ha revelado su ranking anual de música, en el que han destacado las mejores 100 canciones del año, listado en la que sorprendió el liderazgo del mexicano Peso Pluma y el grupo estadounidense de regional mexicano, Eslabón Armado.

El medio especializado en música colocó a la canción de Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, como la mejor del año, por encima de artistas como Billie Eilish y Olivia Rodrigo.

Y es que no solamente destaca la calidad e innovación sonora del tema, sino también el impacto que tuvo en plataformas como TikTok y Spotify, además de haberse colado en los primeros lugares del listado Billboard Hot 100, todo un hito para los mexicanos dentro de la industria musical.

Rolling Stone declara que: "El fenómeno musical se volvió imposible de ignorar", señalando que el impacto de la música mexicana en 2023 fue capturado de la mejor manera gracias a estos dos talentos.

El top diez lo conforman estas canciones:

Ella Baila Sola- Eslabón Armado y Peso Pluma

Boy's a Liar, Pt. 2- PinkPantheress y Ice Spice

A&W- Lana del Rey

I Remember Everything- Zach Bryan y Kacey Musgraves

Bzrp Music Session, Vol. 53- Shakira y Bizarrap

Super Shy- NewJeans

Get Him Back!- Olivia Rodrigo

Strike (Holster)- Lil Yatchy

What Was I Made For?- Billie Eilish

On My Mama- Victoria Monet