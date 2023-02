Rogelio Funes Mori asegura que se ha ganado estar en la selección de Diego Cocca

El argentino Rogelio Funes Mori, delantero de los Rayados del Monterrey, aseguró este martes que con el rendimiento que mantiene en su club se ha ganado estar en la selección mexicana que dirige el argentino Diego Cocca.

"La oportunidad de la selección me la he ganado con mi llegada a Monterrey. Si me va bien en mi club, puedo ser elegible para estar en la selección mexicana. Quiero seguir, todo dependerá de lo que haga en mi club y nada más. Creo que el trabajo, la disciplina, la dedicación hará que pueda estar o no estar", afirmó en rueda de prensa.

El atacante de 31 años nació en Argentina, pero desde 2021 se naturalizó mexicano, lo que le permitió disputar con el Tri el Mundial de Qatar.

Su nivel con el equipo mexicano, con el que suma 17 partidos y seis goles, no ha convencido a parte de la afición y de los medios de comunicación, que lo han criticado por ser extranjero.

"Me encantaría estar en un segundo Mundial (en 2026). Voy a ser más grande edad, pero estoy tranquilo, contento y siempre a disposición de la selección", añadió el oriundo de Mendoza.

Sobre el nombramiento de Cocca, quien fue presentado como seleccionador mexicano el pasado viernes, Funes Mori afirmó que está capacitado para guiar al Tri rumbo al proceso de la Copa del Mundo 2026, que México organizará junto a Canadá y Estados Unidos.

"No soy nadie para decir si fue una buena o mala la decisión, todo dependerá del tiempo. Sabemos que Cocca es un técnico capacitado para la selección, porque así lo decidió la federación. Esperemos que todos podamos ayudar y le pueda ir bien", comentó el atacante, el segundo máximo anotador del torneo Clausura 2023 mexicano con cinco goles.

El argentino expresó que está "comprometido" con la selección del país y espera demostrarlo si Cocca lo llama para los partidos de México en la Liga de Naciones de la Concacaf el próximo marzo, ante Surinam y Jamaica.