Rodrigo Cachero anuncia su separación con Adianez Hernández… ¿Por infidelidad?

El actor Rodrigo Cachero sorprendió en redes sociales al revelar que se había divorciado de su esposa, la conductora de televisión Adianez Hernández, tras once años de noviazgo y cinco de matrimonio.

Fue a través de sus redes sociales, que el actor dio a conocer su separación, y sin dar mayores detalles, reveló que llevaría una buena relación con su ex por el bien de sus hijos.

"Después de once años de vivir juntos, y cinco estando casados, la señora Adianez Hernández y su servidor hemos decidido divorciarnos. Disto mucho de ser Shakira y ella Piqué, pero de alguna manera es importante soltar cosas", comenzó.

"Estos meses han sido un infierno, pero yo estos once años no los voy a echar por la borda… yo no, así que, de pronto, dos seres humanos se dejan de amar, uno primero y después el otro y después deciden seguir teniendo una relación cordial y amistosa y duradero por los hijos, y creo que este es el caso".

A pesar de que el actor no reveló las razones de su divorcio, fue la cuenta de La Comadrita quien reveló que habría sido Adianez quien le fue infiel a Rodrigo con Augusto Bravo, quien fue pareja de Larisa Mendizabal, la primera esposa de Rodrigo Cachero.

"Tal parece que Adianez le fue infiel a Rodrigo Cachero con nada más que con Augusto Bravo. Se preguntarán quién es Augusto", escribió a través de su cuenta de X. "Augusto era (porque ya terminaron), pareja de Larisa Mendizabal (expareja de Rodrigo Cachero y madre de su primer hijo)".

A pesar de que esta información no ha sido confirmada, sí generó gran polémica en redes sociales, donde usuarios argumentaban que sí podría ser cierto debido a la forma en que Rodrigo había dado a entender que la separación se debió por culpa de Adianez.