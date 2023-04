Rodolfo Nájera, ejemplo de perseverancia

- Con apenas ocho años como corredor, el gomezpalatino Rodolfo Nájera Torres, ya completó la mitad del World Marathon Majors, gracias a su disciplina, preparación y dedicación en los últimos meses.

El próximo lunes por la mañana, se corre la edición 127 de la Maratón de Boston, prueba en la que el año pasado participó el lagunero a sus 64 años de edad, el cual considera como el "Maratón de sus Sueños", debido a la relevancia y el significado de la prueba.

Y es que no cualquiera corre en Boston. Es una competencia a la cual debe clasificarse con un tiempo mínimo, de acuerdo a la categoría en la que toman parte. Gracias al Maratón Lala, Rodolfo pudo correr en el Noreste de los Estados Unidos, aunque debido a la pandemia por el COVID-19, tuvo que retrasar un poco su aparición.

Nájera Torres visitó el foro de Siglo TV en esta casa editora para platicar acerca de su experiencia en Massachusetts. La Maratón, forma uno de los seis llamados Majors del mundo. Ya corrió Nueva York y Chicago, pero regresará en octubre a la "Ciudad de los Vientos", para medir la magnitud de su preparación, con seis décadas y media de vida.

"Busco correr el próximo año en Londres, en 2025 en Berlín y terminar en el 2026 en Tokio, para formar parte de la ceremonia", dijo de manera entusiasmada, dentro de la sección "META a Fondo".

El lagunero adoptó recientemente el atletismo como una forma de vida, luego de una rutina sedentaria, sin realizar algún tipo de ejercicio. El recorrer 3 mil metros caminando, fue una auténtica prueba de fuego, pero agradece el camino que tomó.

Fundador e integrante de la porra santista "Los Muchachos de Zapopan", Rodolfo recuerda que nunca imaginó la magnitud ni las repercusiones que tendría el tomar parte en carreras atléticas, sin importar los logros, premios y trofeos que ha conquistado.

Comenzar a correr y participar luego de medio Siglo de vida, fue un reto y así lo considera "No fue nada fácil, pero comencé a correr y ya no puedo parar, el sumar kilómetros en las piernas, me inyectó una nueva vitalidad".

Además del Maratón Lala, también ha tomado parte en el 21 K El Siglo de Torreón, donde ha registrado su mejor marca para un Medio Maratón, por lo que ya es un participante habitual el segundo domingo de febrero de cada año.

"Quiero ser un ejemplo para todos, para los niños, para las personas adultas y de la tercera edad, no soy de los más rápidos, pero sí de los más persistentes y disciplinados, eso al corto, mediano y largo plazo, brinda resultados positivos y satisfacciones", enfatizó.

Confesó que ha sido víctima de las lesiones, tanto en su preparación como en competencias, recordando la más reciente en el Maratón Lala, por lo que ya se sometió a tratamiento, regresando a los entrenamientos, donde recientemente trotó alrededor de 20 kilómetros, en los alrededores de Monterreicillo, por el rumbo de Villa Juárez.

MARATÓN DE BOSTON

Para la Maratón de Boston del 2023, el africano Eliud Kipchoge regresa siete meses después de haber batido su propio récord del mundo con un tiempo de 2 horas, 1 minuto y 9 segundos en la Maratón de Berlín.

La estrella keniana quiere seguir agrandando su leyenda y su objetivo es ganar un quinto major que sumar a sus triunfos en Tokio (2022), Berlín (2015, 2017, 2018, 2022), Londres (2015, 2016, 2018, 2019) y Chicago (2014)

De conseguirlo, en su lista de tareas pendientes solo quedaría el Maratón de Nueva York y algo insólito, un tercer oro olímpico de maratón en París 2024.

Además del doble campeón olímpico, hay seis ganadores de ediciones pasadas (incluido el actual, Evans Chebet) y varios campeones del mundo.

AÑOS

como corredor tiene Rodolfo Nájera, quien ya corrió tres Maratones Majors.