Rodaje de la película Vainilla en Torreón, un sueño para la lagunera Mayra Hermosillo

En febrero del 2020, Netflix lanzó la segunda temporada de la serie Narcos México, donde Mayra Hermosillo, tuvo una destacada participación al interpretar el papel de "Enedina Arellano", un personaje al que la actriz lagunera le atribuye el poder dirigir su primer largometraje que llevará por nombre Vainilla, con una historia inspirada en su infancia en Torreón.

"Enedina me abrió todo. No es de que fama, 'ay soy famosa y me paran', de hecho ni me reconocen, la gente no sabe, pero la gente que yo conocí ahí, las puertas que me han abierto humanamente y laboralmente. Gracias a eso conocí a mis mejores amigas del presente, gracias a eso he conocido a mis colaboradoras de este proyecto. Le agradezco tanto para siempre y por siempre", dijo en entrevista para el Siglo de Torreón.

Vestida con un amarillo brillante, una falta azul cielo, tenis color blanco y con un café en mano, la actriz lagunera lucía concentrada y muy sonriente mientras dirigía a su equipo.

Hermosillo, quien interpreta a "Lala" en la serie Las viudas de los jueves, también disponible en la plataforma de Netflix, compartió lo que ha sido la experiencia de dirigir su primer largometraje.

"¡Es un sueño, es un sueño!, es muy bonito como hacer familia, entender que las cosas se hacen colectivas y no son cosas de uno solo. Está basada (Vainilla) en mi historia, en mi infancia, en las mujeres con las que crecí y me hicieron ser lo que soy ahora. Lo siento como homenaje, constelación, es una locura, es una cosa que te imaginas, pero cuando entran muchas personas a creer y a recrear esa vida, hay otro punto de vista", dijo.

Grabaciones. Este 23 de octubre comenzaron Vainilla en Torreón y terminarán el seis de noviembre en Mazatlán.

La lagunera, contó que desde el 2018 comenzó a escribir el proyecto de Vainilla, y después de haber ganado el Fonca (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes) en el 2021, en el 2022 siguió buscando apoyo económico, así como muchas asesorías para poder reforzar la historia de Vainilla.

"Volver a mi tierra es una locura, he venido aquí y ahorita nos están apoyando un montón, pero me ha costado mucho ese apoyo. Como que en un principio, cuando nadie cree en ti, neta nadie te apoya, aunque seas de aquí. Hasta ahorita conseguimos apoyo, llegué con mucha gente, ha sido una cadena de apoyo que yo no había tenido".

La regiomontana Karla Luna, parte de la producción de Vainilla, detalló de lo que se tratará esta historia que, como Mayra Hermosillo lo ha decretado "será un esfuerzo que llegará a las salas de cine".

Son parte de Vainilla. Karla Luna, Andrea Porras y Michelle Silva.

"Es una historia muy conmovedora, es una historia real de la vida de Mayra, de cómo ella creció a finales de los 80 y principios de los 90, en una casa de siete mujeres, sin una figura masculina, en ese tiempo era algo un poco anormal. Entonces, la historia nos lleva a través de la vida de estas mujeres, los retos que ellas tuvieron que enfrentar y como mujeres de distinta ideología, tenían la misma idea de apoyarse. Y se cuenta la historia del punto de vista de una niña de siete años, que es Mayra, además de que la actriz protagonista es una niña de aquí de Torreón, súper talentosa, bellísima, estamos muy contentas con ella, está haciendo un trabajo espectacular, nos sentimos privilegiadas de trabajar con tanto talento de Torreón", dijo Luna para este diario.

MOSTRAR SU INFANCIA EN LA LAGUNA

Para Mayra Hermosillo, compartir su infancia en Torreón a través del largometraje Vainilla, le ha permitido ver la humanidad que tienen las mujeres de su familia, ya que solo las veía con mucho juicio.

"Fíjate que, ahora que comparto la historia, digo: 'todas las mujeres tenemos algo de todas, tenemos la parte egoísta, amorosa, violenta, de ilusión, de querer romper con ideas y tradiciones familiares, y en ese proceso también nos convertirnos en una parte oscura'".

¿POR QUÉ VAINILLA?

Con un gorrito, sus lentes y cargando sus cosas, antes de moverse de locación a un conocido hotel de la ciudad que se ubica sobre la avenida Morelos en el Centro de la ciudad, Mayra Hermosillo compartió el por qué su primera película llevará por nombre Vainilla.

"Yo veía que en mi familia se juntaba dinero durante la semana, y si había suficiente se podía comprar el domingo un postre. Cuando había postre en casa, yo reconocía que se hacía un gran esfuerzo para este pequeño momento de convivencia y de dulzura, el postre para mi era un lujo, y por eso Vainilla".

Equipo. La producción de Vainilla cuenta con personas de Torreón, de otras partes del norte de México y de la CDMX.

Mayra, se dijo muy agradecida de poder tener la experiencia de trabajar "con gente tan ching**", sin embargo, espera que más gente se sume en apoyo a su proyecto, el cual "luego creen que porque se involucra gente con un ching* de varo", ya no dan, y aún hay gente con familia que la apoya por voluntad y "sería hermoso poder brindar todavía más".

"Estoy muy agradecida por tener experiencias tan bonitas con gente tan ching**. Soy una afortunada, no puedo decir lo contrario porque cae un pinche rayo y me va a quemar, pero he sido muy afortunada de que alguien te quiera para ser parte de algo y contar una historia, no es cualquier cosa, estoy muy feliz".

Mientras el rodaje realizaba sus primeras tomas, Andrea Porras Madero, productora ejecutiva de Vainilla, contó lo emocionadas que están de grabar en La Laguna, con gente del norte del país y de la Ciudad de México.

"Todas las personas cuentan, incluso el municipio nos ha ayudado mucho, sin eso no hubiéramos también podido traer gente con otro nivel de profesionalismo y de carrera y de trayectoria muy amplia que están acostumbrados a otro nivel de cosas, y la verdad es que aquí en Torreón nos han acogido bastante y estamos agradecidos".

Por su parte, Michelle Silva Saucedo, productora en línea y gerente de producción, compartió su experiencia de trabajar con Mayra por primera vez como directora.

"Tiene mucho corazón en la manera en la que hace las cosas, y eso es muy bonito porque contagia al resto del crew. Son días largos, son días cansados, pero todos nos llevamos muy bien y eso viene justo desde la dirección".

CONCLUIRÁN EN MAZATLÁN

Las grabaciones de Vainilla comenzaron este lunes 23 de octubre, y terminan el día seis de noviembre en Mazatlán; una vez terminada la producción, los trabajos de postproducción les tomará otro año más, luego podrán comenzar su distribución por festivales nacionales e internacionales, con el plan de que su proyección esté disponible por todas partes a finales del 2024.

(EL SIGLO DE TORREÓN/ Verónica Rivera)