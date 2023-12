Rockin' Around The Christmas Tree, la canción de 1958 que triunfa en 2023

Cuando la canción Rockin’ around the Christmas Tree fue grabada por primera vez por Brenda Lee, la industria de la música era totalmente opuesta a como hoy día se consumen las canciones, el LP dominaba el mercado, pero hoy día las plataformas de streaming y redes sociales la han revivido, demostrando que es una canción que ha sabido trascender al paso del tiempo.

Su estreno fue en 1958, pero al día de hoy lleva dos semanas en el primer lugar del Top 10 de Billboard 100, un logro que solo tuvieron canciones como The Chipmunk Song de David Sevilla y The Chipmunks, en 1958, y All I want for Christmas is you de Mariah Carey, en 2019.

"Me gusta que Dios me haya dado ese favor de poder hacerme a un lado y mirar y saber que no fui solo yo; que es un conglomerado de mucha gente que hizo de la canción lo que es", expresó Brenda Lee en una entrevista para Billboard.

El listado de Billboard en el que se encuentra actualmente la canción, se construye al combinar los datos de transmisión streaming de todos los géneros en Estados Unidos (audio oficial y video oficial), reproducciones de radio y datos de ventas de sencillos físicos y pistas digitales. Además, la canción se encuentra en el tercer lugar del Top Canciones Global de la plataforma Spotify, solo debajo de All I want for Christmas is you y "Last Christmas".

Pasaron en total 63 años para que la artista Brenda Lee tuviera nuevamente una canción encabezando las listas de popularidad. Con este logro nuevo se convierte en la artista de mayor edad en alcanzar el #1 del Billboard 100.

Anteriormente, quienes habían conseguido esa marca fueron Louis Armstrong, quien tenía 62 años al imponer el hit Hello, Dolly!, en mayo de 1964, y Cher, quien con 52 colocó a Believe al Hot 100 en marzo de 1999. Brenda Lee tiene actualmente 79 años.

Pero ni siquiera la edad ha detenido a Lee, que tomando en cuenta la popularidad de la canción decidió regrabar el tema y realizar un video oficial con ella como protagonista.

CAPTURA VIDEO