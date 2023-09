Rock Jude Fest hará escala en Torreón

Una gran experiencia musical se avecina a la Comarca Lagunera.

El próximo 13 de octubre, se presentará en nuestra región el Rock Jude Fest, que ha hecho escala con gran éxito en otros sitios de la República Mexicana.

El espectáculo tendrá lugar a las 8:00 de la noche en el Teatro Nazas.

Se trata de un tributo musical dirigido a David Bowie, Queen y The Beatles.

Leonardo de Lozanne, Víctor Carre, Daniel Gutiérrez y Melina serán los encargados de realizar el homenaje.

Bohemian Rhapsody, Don't Stop Now, Let It Be y Yesterday son algunas de las melodías que sonarán en la presentación.

Según han mencionado los artistas en varias entrevistas, ofrecerán al respetable un show de rock para toda la familia. Desde niños hasta abuelitos podrán disfrutarlo.

Bowie, Queen y The Beatles, sin duda, han sido las grandes influencias en la música de Daniel, Leonardo y Víctor.

Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega será el encargado de evocar las mejores melodías del llamado "Cuarteto de Liverpool".

El músico, cantante y actor, Leonardo de Lozanne, tiene a su cargo evocar el legado que dejó el gran David Bowie.

Por su parte, Víctor Cirré recordará al famoso grupo Queen. En Rock Jude Fest ofrecerá una gran cantidad de canciones que le dieron el éxito a Freddie Mercury y sus compañeros.

El público podrá presenciar un concierto con música en vivo y con una producción multimedia.

Cada espectador, se aventurará en un viaje auditivo y visual que revive los grandes momentos que marcaron la historia de Queen, Bowie y The Beatles.

"Es un multidisciplinario y único espectáculo en su clase y género que hay en el mundo", menciona un comunicado.

Melina será la banda que acompañará a Gutiérrez, Cirré y De Lozanne.