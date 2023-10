Rocío Nahle renuncia a Secretaría de Energía y buscará gubernatura de Veracruz

Con aplausos, el presidente Andrés Manuel López Obrador deseó lo mejor a Rocío Nahle García, quien la tarde de este viernes renunció a la Secretaría de Energía, para buscar la candidatura a la gubernatura de Veracruz.

Por medio de un video, el Mandatario agradeció a Nahle García su apoyo y su contribución a su administración "porque va a destinar su imaginación, su talento, su trabajo en otra actividad", destacó el mandatario.

"Le deseamos lo mejor porque consideramos que lo merece. Es una mujer excepcional; buena como profesionista tiene principios, tiene ideales, es una mujer honesta y va a estar con nosotros hasta hoy, en el cargo de secretaria de Energía".

Estamos en Coatzacoalcos, Veracruz donde realiza evaluación del sector, acompañado por el gobernador Cuitláhuac García e integrantes del Gabinete; el Jefe del Ejecutivo destacó que como titular de Energía, Nahle construyó la refinería de Dos Bocas, Tabasco, en un tiempo récord.

"No se hacía una refinería desde hace más de 40 años, bueno no se construyeron refinerías en todo el periodo neoliberal y Rocío fue la encargada de hacer esa magna obra en tiempo récord, con capacidad para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo, convertir esa materia prima en gasolinas, en diésel, combustibles, con el propósito de que no compremos las gasolinas en el extranjero y logremos ser autosuficientes en nuestro país".

El presidente López Obrador destacó que con esta nueva planta, entre los beneficios, no aumentarán los precios de los combustibles.

"Vamos a dejar una infraestructura de refinación que no existía, pues vamos a darle la seguridad al nuevo gobierno, espero que sea el que encabece el nuevo gobierno la lucha, el proceso de transformación, que continúa el proceso de transformación va a tener esta infraestructura para que no aumenten los precios de los combustibles".

Recordó que cuando aumenta el costo de los energéticos se afecta a la gente, pues con el alza en el precio de la gasolina sube el precio de las mercancías, hay carestía y hay inflación.

Entre aplausos despidieron a Rocío Nahle, el gobernador de Veracruz, el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán; la secretaría de Economía, Raquel Buenrostro; el director de la CFE, Manuel Bartlett; el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza; el subsecretario de Egresos de Hacienda, Juan Pablo de Botton, entre otros.

Rocío Nahle agradeció al presidente López Obrador y a sus excompañeros llevándose las manos al pecho –como en un abrazo- y posó su mano derecha sobre el corazón.