Roberto Palazuelos acusa que Andrés García quiso matar a su hijastro; la viuda del actor responde

A poco más de un mes de haber fallecido, el actor Andrés García ha sido involucrado en un escándalo, luego de que Roberto Palazuelos aseguró que quiso “matar” al hijo de Margarita Portillo por un supuesto robo de una importante cantidad de dinero.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el "Diamante Negro" afirmó que fueron más de un millón de pesos los que Andrés López Portillo le habría robado, por lo que Andrés García, al percatarse de esto, explotó al grado de querer solucionar el problema "cometiendo una locura".

"Tuvo muchos problemas con Andrés López, el hijo de Margarita Portillo, porque ya le había robado antes. Le robó 1 millón 600 mil pesos y por esto Andrés lo quería matar. Entonces yo le dije: ‘¿Cómo vas a matar al hijo de tu esposa? Eso es una tontería. Yo siempre lo frenaba”, comentó Palazuelos en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Y, además, aseguró que él ayudó a mejorar las cosas entre Andrés García y su hijastro, aunque el joven no le respondió bien y dijo "un chorro de cosas" de él que no fueron ciertas, señalando también que la propia Margarita Portillo no tuvo una versión real de los hechos.

LA RESPUESTA DE MARGARITA

Al respecto, Margarita Portillo, viuda de Andrés García, arremetió contra Roberto Palazuelos y advirtió que "está cansada" de lo que considera como difamaciones para ella y su familia, le pidió respetar la memoria del fallecido actor y acusó que está "metiendo ideas en su cabeza para tener algún beneficio".

Margarita compartió también un video donde el propio Andrés García le habría advertido de las conductas del "Diamante Negro", y lamentó que Palazuelos siga cuestionando las decisiones del fallecido actor.

"Las decisiones que él tomó en vida se cumplirán como quiso", añadió Margarita Portillo, reiterando que no permitirá más difamaciones de parte de Roberto Palazuelos contra Andrés García o su familia.