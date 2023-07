Rituales, satanismo y élites, los polémicos espectáculos de estrellas de la música

Las celebridades a menudo dan de que hablar, cuando se trata de leyendas de la música, se convierten, justo en eso, en un personaje rodeado de narraciones vistas por la sociedad como reales, llena de elementos fantásticos. Con la llegada de las redes sociales y mayor uso de internet, el acceso a la información es mayor, pero, también con ello, vienen arrastrándose teorías sobre estrellas musicales como Beyoncé y The Weeknd, quienes supuestamente realizan rituales satánicos en sus presentaciones.

Beyoncé es tan consciente de que las personas y la prensa la asocian a pertenecer a grupos de élite, que en sus canciones, videos musicales y conciertos, usa elementos que dejan pensando al espectador si solamente se está burlando de las teorías que se dicen de su persona, o si simplemente está dando la razón. Al final, todo se queda como una teoría.

El último trabajo de Beyoncé, Renaissance, desató la emoción de sus fanáticos, aunque también, algunas teorías sobre el Apocalipsis. La simbología de las imágenes con las que la artista representa el álbum, la B'Queen aparece montada de un caballo en la portada; los caballos han estado presentes en la promoción del álbum ganador del Grammy, apareció también en la edición de julio de 2022 en la revista British Vogue montando un caballo blanco, en otra revista aparece montando un caballo negro, ¿la conclusión? Al menos para un tiktoker esto representa los cuatro jinetes del Apocalipsis.

Eso no es todo, el video musical de 1+1 lanzado en el 2011, desató polémica debido a que, en su momento, lo llegaron a acusar de satanismo. También se burla en su canción Formation sobre el asunto de que ella y su esposo Jay-Z han sido acusados de ser Illuminatis.

"Y'all haters corny with that Illuminati mess, paparazzi, catch my fly, and my cocky fresh", dice la letra de la canción perteneciente a su álbum Lemonade, en español sería algo como: "Ustedes los que me odian andan de pretensiososo con el asunto illuminati".

Cabe señalar que artistas como Madonna, Lady Gaga, entre otras, han sido señalas de ser satánicas, pero, se debía principalmente a que las críticas venían de grupos conservadores; sin embargo, ahora, las cosas son distintas.

Algo que ha desatado en redes sociales un sin fin de teorías de conspiración, son los conciertos de las estrellas de la música actual, pues en sus presentaciones hay una simbología que a varios preocupa, y que parece tan obvia, que el público no sabe si los artistas están haciendo burla del tema, o simplemente están confirmando lo que todos creen.

Se dice en redes sociales, que los artistas utilizan sus conciertos para absorber el alma del público, y es que, claro, cuando los fans acuden a un recital, la euforia que desata en el espectador ver cantar a su artista favorito es demasiada.

Beyoncé es una de las más controversiales sobre el tema, hay que resaltar que su última gira está dando mucho de que hablar gracias a su gran producción; sin embargo, la puesta en escena tiene elementos que podrían encantar a todo el mundo, o simplemente causar pánico.

En la pantalla de inicio se puede apreciar como aparecen imágenes hipnóticas, como si las personas estuviesen a punto de entrar a una dimensión desconocida.

Una de las polémicas más grandes en un concierto, gira en torno al rapero Travis Scott, quien ha generado gran misticismo tras su presentación en el 2021 en el Festival de Astroworld, en donde murieron al menos 10 personas; la situación sigue afectando hasta el momento al rapero, a quien le acaban de cancelar un concierto en Egipto, luego de que las autoridades consideraron que hace "rituales extraños" en sus presentaciones.

Cabe señalar que en torno al festival, el póster promocional alimentó la teoría de que se trató de un sacrificio humano, pues en este se aprecia un ojo humano, rieles similares a los de un juego mecánico, y personas siendo tragadas hacia una especie de dimensión desconocida.

Otro que también ha sido señalado de realizar prácticas confusas y "satánicas" en sus conciertos es The Weeknd, quien de manera muy rápida coloca la palabra Satán en las pantallas del escenario. Además, señalan algunos de sus fans, que el ambiente en la presentación es confusa, principalmente por los moviminetos que realiza el intérprete de Feel It Coming.

Alguien que dio mucho de que hablar a principios del 2023 es el cantante Sam Smith, quien realizó una presentación de su tema Unholy disfrazado de diablo, acompañado de la cantante de pop Kim Petras.

La presentación fue aplaudida por muchos; sin embargo, sectores más conservadores señalaron los elementos "satánicos" que había en el performance.

Estos son solo algunos de los casos particulares, aunque también se ha hablado de simbología relacionada con rituales en presentaciones de Lady Gaga, Madonna, Rihanna y Lil Nas X, por mencionar algunos.