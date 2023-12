Rincón Beisbolero

Bastante interesante resultó la participación de Guillermo Murra Marroquín, este martes por la tarde en las redes sociales de Unión Laguna, el mandamás de la organización guinda dio a conocer importantes informaciones que entusiasman a la afición, ya en el ocaso de 2023 y con la ilusión de al menos alcanzar los logros de la última temporada; Algodoneros eliminó a potencias como Sultanes, Toros y Tecolotes, aunque la Serie del Rey se perdió en seis juegos frente a los Pericos de Puebla, el balance es muy positivo, y resulta muy atractivo que hasta ahora se hayan anunciado seis caras nuevas para 2024, junto con las salidas de Alberto Leyva y Brian Menéndez. En el mencionado espacio Murra Marroquín dio a conocer en exclusiva la contratación del relevista derecho Frankie Moscatiello, que llega con buenas cartas de presentación.

Siempre el pitcheo va a tener una atención especial en los equipos aspirantes al éxito, la directiva desea mantener a Algodoneros entre los principales animadores de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), y por ello anunció ya a tres brazos nuevos antes de finalizar el 2023; en el papel uno es inicialista (Harrison Francis), otros es zurdo situacional (Rito Lugo), y un tercero es cerrador (Frankie Moscatiello); las novedades resultan alentadoras y así lo manifiestan algunos aficionados, quienes ya dan a conocer sus puntos de vista, como ubicar a Jake Jewell como inicialista, luego de que este estadounidense entregara excelentes cuentas como encargado de la séptima entrada, Jewell resultó quizá el lanzador más destacado de Unión Laguna en 2023, y lo indicado sería mantenerlo en ese rol, porque vaya si su trabajo resultó efectivo.

Frankie Moscatiello y Thomas McIlraith serían el 1-2 del relevo corto, José Torres trabajaría en la octava entrada y Jewell seguiría como encargado de la séptima, pero lo más interesante es que ahí se tiene a brazos muy interesantes para los relevos, como los zurdos Jeff Ibarra y Rito Lugo, o los diestros Tim Peterson, Tyler Wilson, Josh Corrales, Miguel Vázquez y Rafael Pineda. Entre los novatos hay que mencionar a Omar Araujo y Luis Enrique Gastélum, ambos con Cañeros de Los Mochis, además de Marco Fregozo y el zurdo Cristian Garza. Luis Enrique Gastélum ya estuvo en la organización de Cardenales de San Luis, y se desconoce si en 2024 estará disponible para LMB. Con todos esos nombres el panorama es halagador, y resaltar que el Lic. Murra dijo que falta el anuncio de dos o tres caras nuevas más.

En un movimiento que causó cierta sorpresa, Unión Laguna prestó al derecho Alberto Leyva a Dorados de Chihuahua, y resulta sorpresivo porque el de la bola submarina es un brazo mexicano muy confiable, por lo que no es común que un equipo se desprenda de un elemento de esas características. Hay una versión sobre el retiro de Josh Corrales, para dedicarse a su profesión de Bombero, pero Guillermo Murra dijo desconocerla, por lo que hasta este momento Corrales está en planes. Habrá que esperar para conocer las condiciones del brazo de Juan Ramón Noriega, un relevo que ha sido confiable en otros equipos, pero que al llegar a Unión Laguna se lastimó el brazo y no pudo entregar los resultados que de él se esperaban; Noriega bueno y sano sería un brazo confiable en el staff del manager José Molina.

El staff de abridores ya tomó forma, aunque con dos dudas; Joe Van Meter, que en este año fue muy propenso a las lesiones, y Luis Gámez, cuya falta de concentración le impidió hacer el trabajo con la calidad que él puede hacerlo; Aldo Montes tuvo su temporada de prueba y aprobó con mención honorífica como inicialista; Braden Webb debe repetir y se ha sumado el nombre de Harrison Francis, por lo que en teoría el staff de abridores está completo; recordar que Luis Gámez en sus últimas aperturas con Sultanes de Monterrey en el invierno, ha enseñado franca recuperación, por lo que no se le puede descartar, al igual que Joe Van Meter, de buena actuación en Naranjeros de Hermosillo. Desde luego que el anuncio de otro abridor de calidad sería extraordinario, y más si se tratara de un brazo zurdo.

Si hace cinco años la afición lagunera vivía angustiada por la inminente partida del equipo, hoy esas mismas personas deben estar ilusionadas porque desde que cayó el último out de la Serie del Rey, la directiva se ha ocupado en reforzar más al campeón de la Zona Norte. Permitir hasta 20 jugadores no nacidos en México facilita a Unión Laguna el tener un roster altamente competitivo, pero es una ventaja que también tendrá el resto de los equipos, aquí la clave es contratar con inteligencia, en busca de reforzar las áreas que lo necesiten, pero con jugadores de calidad; todo extranjero que llegue deberá superar al talento nacional que se tiene, porque de lo contrario no habría una justificación lógica para hacer a un lado del equipo grande a un jugador nacido en México. Así de bien pinta este Unión Laguna para 2024.