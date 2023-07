Riña en Reclusorio Oriente deja ocho lesionados

La tarde de este viernes se registró una riña al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente que dejó un total de ocho personas lesionadas, incidente que requirió que los reos fueran encapsulados.

Una fotografía en poder de EL UNIVERSAL muestra a un grupo de alrededor de nueve reos en el rincón de una habitación, todos volteando hacia la pared.

Los internos, algunos sentados en el piso, se encuentran a un costado de una reja.

Se observa que algunos de ellos portan uniforme mientras que otros no.

La riña se registró pasadas las 13:00 horas y dejó 4 personas privadas de la libertad descalabradas; además de cuatro custodios con heridas por descalabro.

Lo anterior fue confirmado por Israel Benítez, subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien señaló que solo se trató de una riña en el área del comedor y descartó que hubiera personas fallecidas, como circuló en redes sociales.

"Por protocolo después de una riña ingresa la policía para la misma seguridad de los internos", señaló.

En el interior más de 300 policías con equipo antimotín controlaron la situación, encapsularon y lograron contener a los reos.

Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ingresaron para atender a los lesionados.

Este mediodía se registró un motín en los dormitorios 5 y 6 del reclusorio oriente que generó una intensa movilización policiaca. Un helicóptero cóndor de la policía preventiva sobrevoló la zona.

Familiares de reos se enfrentan a policías; derriban rejas de acceso al penal

Familiares de internos tiraron la valla de la entrada al penal y se enfrentaron a la policía en busca de información de los reos lesionados tras el motín en el Reclusorio Oriente.

La riña ocurrió a las 15:30 horas de la tarde de este viernes afuera de dicho centro de readaptación social ubicado sobre la calle Reforma en la colonia Lomas de San Lorenzo en Iztapalapa.

"Queremos informes, la lista de nombres de los lesionados, mi hijo me habló del interior para decirme que había muchos heridos, no se vale, no nos vamos a ir de aquí hasta que nos den una respuesta las autoridades", dijo la señora Paty, quien tiene a su hijo recluido por robo.

Ante la negativa de las autoridades para hablar con los inconformes, un grupo de personas comenzaron a jalar de un lado hacia otro la reja de la entrada de la aduana, hasta que consiguieron desprenderla.

En ese momento se desató una riña entre los manifestantes y policías metropolitanos que resguardaban dicho ingreso donde salieron a relucir todo tipo de proyectiles, como guacales, envases de plástico y piedras.

A las 16:20 horas poco a poco regresó la normalidad tanto en el interior como exterior de este centro de readaptación social.