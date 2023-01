Riley Keough, la hija de Lisa Marie y ¿última heredera del talento de Elvis Presley?

Este jueves murió a los 54 años de edad Lisa Marie Presley, la única hija del "Rey del Rock&Roll", Elvis Presley; su lamentable muerte fue dada a conocer por su madre Priscilla Presley, el gran amor de Elvis. Pero también, Lisa deja a tres hijas, una de ellas se dedica al mundo del entretenimiento y parece que seguirá con el legado de su linaje familiar.

En total, Lisa Marie tuvo cuatro hijos, la mayor es Riley Keough, de 33 años de edad; seguida de Benjamin Keough, quien murió a los 27 años de un disparo autoprovocado, en el 2020; ambos son fruto del matrimonio de Lisa con Danny Keough.

Mientras que sus hijas más jóvenes son las gemelas Finley Aaron Love Lockwood y Harper Vivienne Ann Lockwood, hijas del productor musical Michael Lockwood.

Aunque Benjamin estaba encaminado a seguir los pasos de su abuelo y su madre en la música, decidió quitarse la vida, en medio de las adicciones, pues se encontró cocaína y alcohol en la autopsia.

En tanto, las gemelas no han mostrado interés en seguir una carrera en el mundo del entretenimiento.

Sin embargo, Riley Keough se ha convertido en una promesa del cine gracias a su talento actoral y como productora.

¿Quién Riley Keough?

Es la hija mayor de Lisa Marie Presley, y nieta de la leyenda musical Elvis Presley y la actriz Priscilla Presley.

Nació en Santa Mónica, California, el 29 de mayo de 1989.

Riley ha destacado por su participación en películas como Mad Max: Fury Road (2015), American Honey (2016) y La casa de Jack (2018).

Uno de sus papeles más recordados es la serie The Girlfriend Experience (2016), basada en la película del mismo nombre.

FOTOGRMA DE LA SERIE THE GIRLFRIEND EXPERIENCE

En este proyecto le daba vida a Christine Reade, una estudiante de derecho que por las noches trabajaba como prostituta. Esta serie le otorgó una nominación a los Globos de Oro como mejor actriz de miniserie o telefilme.

Sus proyectos más recientes han sido las series The Terminal List (2022-) y la próxima a estrenarse Daisy Jones & the Six (2023), ambas con papel protagónico y pertenecientes a Amazon Prime Video.

FOTOGRAMA DE LA SERIE THE TERMINAL LIST

En tanto, debutó como coescritora y coproductoa en la película War Pony (2022), que ganó el premio Caméra d'Or 2022 en Cannes.