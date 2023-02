Rihanna y todo el furor que causó su regreso a los escenarios después de 7 años

Después de siete años de ausencia de los escenarios, la cantante Rihanna eligió uno de los más importantes eventos para volver a interpretar sus canciones en vivo y anunciar su segundo embarazo. La intérprete se presentó en el show del medio tiempo del Super Bowl LVII en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona (EUA).

Su presentación es uno de los eventos musicales que marcarán al 2023, pues la artista inauguró a Apple Music como patrocinador oficial del medio tiempo en la NFL. Antes era la refresquera Pepsi, quienes estaban a cargo en donde se ofrecieron shows como los de Shakira, Jennifer Lopez y Katy Perry.

También fue uno de los más esperados, pues artistas como Adele asistieron al evento principalmente para ver el regreso de Rihanna y no fue la única, pues la modelo y actriz Cara Delevingne lució una playera que decía "El concierto de Rihanna interrumpido por un partido de futbol, raro pero como sea".

Después de la primera mitad del partido entre los Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs, comenzó la preparación del escenario que consistió en una plataforma color rojo que además tenía pequeñas plataformas de color negro.

Rihanna tomó la cancha para presentarse poco antes de las 19:30 horas luciendo de pies a cabeza el color rojo en un jumpsuit por Loewe por Jonathan Anderson, acompañada de bailarines que vestían de color blanco.

La originaria de Barbados inició el espectáculo desde las alturas, pues las plataformas negras que formaban parte del escenario se elevaron a una considerable altura para llevarla, junto a algunos bailarines al aire; desde ahí, captó la atención el gesto de acariciarse el vientre, haciendo dudar a todos los presentes en el partido y a los millones que seguían la transmisión de si estaba embarazada o no.

Bitch Better Have My Money fue la canción elegida para dar comienzo a su espectáculo, la expresión en su rostro y su dominio de la plataforma demostró la satisfacción y el trabajo que le costó la presentación.

Mientras cantaba Where Have You Been regresó al escenario principal para unirse a los bailarines con algunos pasos de baile mientras cantaba éxitos como Work, Rude Boy y All of the Lights.

Los pasos de baile de la cantante fueron algo limitados dado su embarazo, sin embargo, eso la convierte en la primera artista en presentarse en el medio tiempo del Super Bowl con un avanzado embarazo; cabe destacar que la noticia no fue confirmada hasta ya finalizada la presentación por uno de sus representantes a The Hollywood Reporter, lo que dejó a la mayoría de los espectadores con la duda durante el show.

En un momento mientras paseaba por el escenario, "retocó" algo de su maquillaje con una marca que no podía ser otra más que Fenty Beauty, la marca que ella dirige.

No solo Cara y Adele disfrutaron del espectáculo, también estuvieron presentes celebridades como Bradley Cooper, Paul Rudd, LeBron James, Jason Derulo y Billie Eilish.

Aunque varios espectadores tenían dudas sobre quiénes serían las estrellas invitadas, la realidad es que no fue necesario, pues Rihanna protagonizó todo el espectáculo.

La producción no se quedó atrás, pues además de los bailarines, las plataformas flotantes y los juegos de luces en el centro del recinto, fuegos artificiales también lucieron en el cielo.

Después de cantar más éxitos como Wild Thoughts, We Found the Love y Run This Town, para la cual aparecieron muchos más bailarines en la cancha, Rihanna volvió a la plataforma para elevarse mientras interpretaba Umbrella, canción que los fanáticos esperaban que cantara junto a Tom Holland debido al "cover" que realizó el actor en una ocasión.

Rihanna finalizó su concierto con la canción Diamonds y mientras la interpretaba, el público iluminó el estadio con la luz de sus celulares.

El medio tiempo finalizó después de esa interpretación que supuso un reto para la cantante de Barbados, y el partido dejó como ganadores a los Kansas City Chiefs. (Con información de El Universal)