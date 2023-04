Rihanna será Pitufina en la nueva película The Smurf Movie

La cantante de pop Rihanna apareció en la CinemaCon, la cita de negocios más importante de la gran pantalla, para dar a conocer que será la voz de Smurfette (Pitufina) en la nueva cinta The Smurf Movie.

"Intenté conseguir el papel de Papá Pitufo, pero no funcionó", dijo la cantante de Umbrella durante el encuentro de los distribuidores de cine que se celebra en Las Vegas hasta este jueves.

Según información de medios locales, Rihanna también escribirá y grabará canciones para el filme híbrido de acción real y animación de Paramount Animation, del cual también será productora.

La cantante, que recientemente brilló por su actuación en la más reciente Super Bowl, apareció en el Hotel y Casino Caesar's Palace, donde se está llevando a cabo el evento, vestida totalmente de mezclilla y presumió que tiene tres meses de embarazo del que será su segundo hijo.

En la presentación, la cabeza de Paramount Animation, Ramsey Naito, también adelantó que el filme tratará temas de identidad y abordará lo que es ser un "smurf" (pitufo).

Esta no es la primera vez que Rihanna presta su voz para un proyecto de animación. En 2015, la cantante de Barbados interpretó a Gratuity "Tip" Tucci en la película Home.

Además, la intérprete de Rude Boy también ha sido parte de filmes como Ocean's 8, This Is the End o Battleship.

Este año ha sido muy gratificante para la cantante de 35 años, quien regresó a los escenarios después de una larga pausa.

Además de protagonizar el evento deportivo más esperado del año, Rihanna tuvo una emotiva actuación en los Oscar, con el tema Lift Me Up de la cinta Black Panther: Wakanda Forever, que le valió su primera nominación a los premios de la Academia de Hollywood.