Rihanna expresa su deseo de convertirse en madre por tercera ocasión

Tras el nacimiento de su segundo hijo con ASAP Rocky en agosto pasado, Rihanna regresó a la vida pública y lejos de anunciar un nuevo disco, luego de siete años de espera, parece que tardará aún más.

La cantante, originaria de Barbados, le está dando prioridad a su faceta de empresaria de la moda y presentó una nueva colaboración entre su marca Fenty y Puma.

Durante la presentación, aprovechó para dejar bien claros sus deseos de convertirse en mamá por tercera vez, esta vez de una niña.

"Crucemos los dedos", bromeó con la prensa que asistió al evento. Al preguntarle sobre aquellas cosas que no es capaz de hacer, en alusión a su carácter polifacético, Rihanna respondió sinceramente: "De momento, lo que no puedo hacer es tener hijas", admitió con resignación. "Me apuesto algo a que el próximo también será un niño. La probabilidad es del 75 por ciento".

Además, la cantante reveló que por ahora no les ve a sus hijos intenciones de dedicarse a lo mismo que ella.