Ricardo 'Tuca' Ferretti se muestra tranquilo tras su salida del Cruz Azul

Ricardo Ferretti habló ayer con medios de comunicación luego de dejar la dirección técnica de Cruz Azul debido a malos resultados, y se dijo tranquilo por el trabajo que realizó. “Tranquilo, porque yo creo que puse todo de mi parte junto con la gente que me apoyaba, los jugadores también, les agradezco todo el apoyo que me tuvieron en estos meses y naturalmente me voy tranquilo, no me voy amargado ni rencoroso”, destacó.

Sobre el ser cesado, algo que le ocurrió por primera vez, el técnico dijo que: “Yo sabía que en este puesto siempre hay esta posibilidad”, diciendo que va a descansar hasta diciembre.

Acerca de la forma en la que se dio su salida, en donde algunos jugadores no se habían enterado, “Tuca” señaló: “Fue algo repentino, tal vez la forma hubiera sido un poco menos drástica si fuera de otra forma. Yo acababa de entrenarlos (a los jugadores) y se están bañando, se van y yo me tengo que quedar más tiempo planeando las cosas, me da la noticia Óscar (Pérez), entonces muchos de ellos decían ‘¿qué onda? si acaba de entrenar ahorita y ni pudimos despedirnos’. Fue un poco rara la situación, yo creo que hubiera sido esperar un ratito y yo tuviera la oportunidad de agradecer el apoyo que tuve durante estos meses de parte de ellos. Yo creo que hubiera sido un poco más agradable para todos”

Atribuyó la falta de buenos resultados a que no fueron contundentes.

“Me faltó goles, se gana con goles y nosotros tuvimos un chin… de oportunidades, pero no la metimos”, dijo entre risas.

Le deseó lo mejor al equipo, que ahora dirigirá Joaquín Moreno, diciendo que entre él y su cuerpo técnico formaron el 90% del grupo.