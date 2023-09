Ricardo Peláez asegura que le rogó al 'Chino' Huerta no abandonar Chivas

César "Chino" Huerta ha tenido un juego destacado con Pumas, su rendimiento ya lo llevó a recibir su primera convocatoria en la Selección Mexicana.

El mexicano se formó en Chivas, se fue en préstamo a Mazatlán y tras volver a Chivas se fue al equipo Auriazul donde está convertido en figura.

Justo durante su paso en el Rebaño, el director deportivo era Ricardo Peláez, quien en el programa "Línea de 4" reveló que Huerta salió porque no soportó la presión que significa estar en dicho club, pese a que en Chivas querían que se quedara.

"Le pedí a César Huerta que se quedara, le suplicamos que no se fuera", comentó Peláez.

Incluso, comentó cuál fue la situación de la negociación.

"Con el papá encima 'y no, y no y 40 mil veces no me voy a quedar y quedó libre', con el jugador libre, ya no queda ningún derecho", agregó el hoy comentarista de TUDN.

El "Chino" Huerta se enfrentará a su exequipo en la última jornada del Apertura 2023, será el sábado 11 de noviembre cuando Chivas visite a Pumas en el estadio Olímpico Universitario.