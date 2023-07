Ricardo O'Farrill se disculpa públicamente tras polémica con otros comediantes: 'hice muchas cosas malas'

El actor y comediante, Ricardo O' Farril, sorprendió en redes sociales al disculparse públicamente por exhibir y atacar a varios de sus compañeros de Stand Up.

Fue el pasado abril cuando, a través de un En Vivo, el comediante de 31 años arremetió en contra de varios comediantes, entre ellos Mau Nieto, Daniel Sosa, Karla Camacho e Isabel Fernández. En dicho video, a algunos los acusó de infieles, mientras que a otros los acusó de haber drogado a una mujer durante una fiesta.

Ahora, a varios meses de este acontecimiento, mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, Richie O' Farril se disculpó públicamente por lo sucedido, argumentando que lo antes dicho había sido un brote maniaco-depresivo.

"Estoy en un lugar vulnerable ahorita, pero este video es para disculparme con todas las personas que ofendí durante mi brote maniaco-depresivo, estar en un brote es como estar poseído, no te das cuenta de tus acciones, hice muchas cosas malas, y en específico fue hablar mal de tantas personas en las que quiero, respeto y admiro tanto y me han mostrado su amistad y yo lo que hice fue fallarles", comenzó.

Tras esto, Ricardo O'Farrill comenzó a nombrar de uno por uno a los involucrados.

"Mau Nieto, Daniel Sosa, perdón por esparcir una cosa que nada más era un chisme, y que ocasionó un daño que yo no tenía medido, lo mismo con Sofía Niño de Rivera y su esposo, les pido una enorme disculpa por haberles fallado y haber esparcido lo que era en realidad un chisme. Isabel Fernández y Karla Camacho una disculpa también una disculpa".

El comediante mencionó que, a pesar de que pudo disculparse con varios de ellos en persona, otros decidieron no verlo: "Ya con muchos me he podido disculpar en persona y quienes no, entiendo que mis acciones los alejaran y no quiere que los vea ahorita por eso hago este video para disculparme".

"Karla Fernández, perdón por haber arruinado ese día tan especial y haberlo convertido en una nota roja de chisme, de verdad todo fue muy surreal, yo lo causé".

Para ir finalizando sus declaraciones, Richie mencionó la importancia del cuidado de la salud mental.

"No lo vi venir, fue tan gradual y tan poquito a poquito que ni siquiera nos pudimos dar cuenta hasta que fue demasiado tarde, me intentaron ayudar, pero estaba yo tan mal que pensaba que me estaban dando una intervención", sostuvo.