Ricardo Murillo está de estreno

El cantante, Ricardo Murillo, acaba de estrenar su nuevo sencillo inédito llamado, Y si tú quieres.

Oriundo de Hermosillo, Sonora, Ricardo saltó a la fama luego del casting que hizo Calibre 50 para buscar nuevo vocalista tras la salida de Edén Muñoz.

Muñoz no se quedó en el grupo, pero su propuesta llamó tanto la atención entre los ejecutivos de Fonovisa Records y Andaluz Music que lo hicieron parte de sus filas.

Ricardo habló con El Siglo de Torreón de dicho tema y de sus proyectos.

"Aquí andamos dándole a la promoción de Y si tú quieres. Es una canción muy buena, de desamor, es una composición de Erika Vidrio. Espero que sea un éxito con el favor de Dios", comentó.

Vía telefónica, el cantante compartió de qué se trata esta melodía, cuyo video oficial ya se encuentra en Youtube. "Es como una propuesta indecorosa, una especie de propuesta romanticona. La grabamos con mucho cariño", externó.

El sonorense informó que no ese puede quejar, ya que le ha ido muy bien en este primer trimestre del año.

"Estrené unas sesiones en vivo y ahora ya vamos a estar lanzando videos de temas nuevos como el caso Y si tú quieres", resaltó.

Por otro lado, el artista expresó durante la charla que, sin duda, el haber participado en el casting de Calibre 50 en febrero de 2022 cambió su vida por completo.

"Eso fue lo que me abrió las puertas a otras oportunidades más grandes. No me quedé en el grupo, pero era porque venían cosas muy buenas para ti".

Murillo no descartó en un futuro hacer algo especial con Calibre 50 o la Banda Karnaval que pertenecen a Fonovisa Records y Andaluz Music, al igual que él. "Ojalá y pronto podamos coincidir en algo con estos grupos".

Ricardo comentó que la música está en su sangre porque gran parte de sus familiares son artistas.