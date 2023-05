Ricardo Margaleff y el tabaquismo que casi lo lleva a la muerte

El 2 de octubre de este año Ricardo Margaleff cumple diez años de haber dejado de fumar, la razón: una bacteria que lo atacó silenciosamente lo puso al borde de la muerte debido al nivel de tabaquismo que tenía.

El actor de la serie de televisión Una familia de diez, tenía apenas 36 años cuando se enfrentó a una complicación de salud que lo llevó a terapia intensiva y le cambió la vida, así lo recordó durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado.

“Llevábamos casi tres meses de gira con ‘La familia de diez’ y empezábamos temporada aquí en México, en el teatro López Tarso, el día del estreno, 1 de octubre, me empiezo a sentir mal, pero di la función y no pasó nada. Al día siguiente estoy en Televisa acompañado de mi esposa y siento como me dan un golpe en el pecho y lo que pensé es que me estaba dando un paro”, recordó Margalefft.

Tras este episodio acudió de inmediato al médico que a primera vista no detectó nada, pero tras una serie de estudios descubrieron que era más grave de lo que esperaban.

“Resulta que se me metió una bacteria a los pulmones y el tabaquismo no ayudó y provocó que se diseminara la bacteria y se generó el ambiente perfecto para que me provocara una neumonía con la cual yo ya llevaba casi dos meses y no me había dado cuenta”.

El también conductor recuerda que en aquel entonces pensaba que la tos, en realidad provocada por la neumonía, era producto del tabaquismo, lo que se conoce como tos del fumador, que se origina cuando el humo del tabaco debilita los cilios, diminutos vellos que ayudan a expulsar elementos nocivos de los pulmones.

Haber entrado a terapia intensiva lo hizo reflexionar sobre la vida y recordar a su padre, quien falleció joven, a los 42 años, de un paro cardíaco, provocado en cierta medida por las malas costumbres de salud. Por esta razón decidió definitivamente dejar de fumar, para evitarle a su pequeño Matías el dolor de crecer con su ausencia.

“Se me inflamó la pleura, me tuvieron que sacar agua de los pulmones, me puse muy grave y mi hijo tenía seis meses de haber nacido, dije no hay forma, yo a mi hijo no le quiero faltar”, contó.

Entre otras anécdotas, el conductor de Me caigo de risa, también compartió la historia de amor que tuvo con su pareja Annush Hanessian y cómo se conformó a serie de comedia familiar dirigida por Jorge Ortiz de Pinedo, a quien considera un padre.