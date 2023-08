Ricardo LaVolpe se sincera tras su salida del Consejo de Expertos la FMF

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) sufrió cambios significativos tras los constantes fracasos de las diferentes selecciones nacionales en los últimos meses.

La llegada de Juan Carlos Rodríguez, como comisionado presidente, y de Ivar Sisniega como presidente ejecutivo, sirvió para determinar una nueva administración en la FMF y para comenzar un proyecto desde cero.

La nueva gestión tomó la decisión de crear un Consejo de Expertos para apoyar al desarrollo del futbol mexicano con su conocimiento y experiencia.

El grupo de especialistas lo conforman Javier Aguirre, Rafael Márquez, Bernardo Cueva, Fernando Hierro y Carles Puyol.

En un principio, Ricardo LaVolpe también formaba parte del Consejo; sin embargo, el máximo organismo del balompié nacional anunció que el director técnico argentino no continuaría como consultor.

Inmediatamente, el exentrenador de la Selección Mexicana salió a compartir su opinión luego de que se dio a conocer la noticia.

¿Qué dijo Ricardo LaVolpe tras salir del Consejo de Expertos de la Selección Mexicana?

"También se lo dije a Ivar, que yo no voy a estar en mi casa y ser un consultor. Yo quiero ver los entrenamientos, no voy a estar en la cancha, sino observando y cambiando opiniones. El técnico es el que manda".

En entrevista para Puro Futbol de Hi! Sports, LaVolpe sentenció que el proyecto no le terminó por satisfacer, ya que, si el timonel en turno fracasa, también "va a caer el que tiene al lado si le dice las cosas que están mal o están bien".

"Cuando vi que es un panorama general, creo que no es mi idea. No es que esté enojado, la verdad me halaga que me hayan puesto ahí, pero no tengo esa idea de confundir a un técnico".